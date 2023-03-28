Більше жодних уколів. Знайдено спосіб безболісно вводити ліки через шкіру

Технологія під назвою MOF-Jet дозволить зберігати ліки при кімнатній температурі та відмовитися від використання болючих уколів.

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Навряд чи у світі знайдеться людина, яка б не хотіла зробити уколи безболісними й щоб навіть найрідкісніші ліки можна було зберігати за кімнатної температури. Десятиліття тому подібне могло б здатися фантастикою, проте наука не стоїть на місці й, здається, вчені нарешті розробили технологію "безболісного введення ліків", пише New Atlas.

Варто зазначити, що перші спроби створити струменеві ін'єктори були здійснені ще в 1960-х роках, тоді їх використовували для швидкого введення ліків через шкіру пацієнтів без використання голок для підшкірних ін'єкцій. Однак основна проблема цього методу полягала в тому, що він все ще був дуже болючим для реципієнтів, адже втілювався за допомогою введення концентрованого потоку рідких ліків через епідерміс.

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Сьогодні ж дослідники пропонують сучасніший метод званий "генна гармата", який є менш болючим. Цей метод передбачає використання стиснутого газу, щоб вводити покриті вольфрамом або золотом мікрочастинки білків чи інших біологічних матеріалів через шкіру. На жаль, у "генної гармати" є одна, але дуже суттєва вада — подібні метали вкрай дорогі, а також здатні завдати шкоди організму — можуть прискорити деградацію свого біологічного корисного навантаження.

У новому дослідженні вчені з Техаського університету в Далласі зосередилися на пошуках альтернатив, які могли б бути настільки ж ефективними, як і "генна гармата", але були б безпечнішими й менш витратними. Зрештою вони звернулися до матеріалу металоорганічного каркасу (MOF), також відомого як цеоліт-імідазолатний каркас вісім (ZIF-8).

Флакон із мікрочастинками ZIF-8 Фото: Jeremiah Gassensmith

Результати дослідження свідчать про, що крихітні частинки цього матеріалу настільки ж ефективні для захисту біологічних компонентів, як золото та вольфрам, проте вони набагато дешевші, а за допомогою даного матеріалу та генної гармати під назвою MOF-Jet вчені можуть вводити рідкі охолоджені препарати. Однак дана технологія також підійде і для введення порошкоподібних фармацевтичних препаратів, які містяться в ZIF-8, які на відміну від рідких не вимагають охолодження.

Ще одним приємним бонусом стало те, що в даній технології можна використовувати різні гази-носії, що дозволить контролювати час вивільнення ліків. Наприклад:

при використанні вуглекислого газу ZIF-8 руйнується відносно швидко;

при використанні звичайного стисненого повітря частинки ZIF-8 розкладаються протягом 4-5 днів.

Дослідники також провели лабораторні випробування, в яких змогли успішно використовувати технологію для введення гена, укладеного в ZIF-8, клітині цибулі. Крім того, їм вдалося доставити білок, укладений у ZIF-8, мишам. Зараз вчені використовують технологію для доставки хімієтерапевтичних препаратів, у якості потенційного засобу лікування меланоми.

За словами співавтора дослідження, професора Джеремі Гассенсміта, основною перевагою нового методу є те, що він насправді безболісний — введення препарату відчувається як удар поролонової кулі для Nerf.

Раніше Фокус писав про те, що технологія CRISPR ефективно лікує генетичні захворювання.