Больше никаких уколов. Найден способ безболезненно вводить лекарства через кожу

Технология под названием MOF-Jet позволит хранить лекарства при комнатной температуре и отказаться от использования болезненных уколов.

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Едва ли в мире найдется человек, который бы не хотел сделать уколы безболезненными и чтобы даже самые редкие лекарства можно было хранить при комнатной температуре. Десятилетия назад подобное могло бы показаться фантастикой, однако наука не стоит на месте и, кажется, ученые наконец-то разработали технологию "безболезненного введения лекарств", пишет New Atlas.

Стоит отметить, что первые попытки создать струйные инъекторы были предприняты еще в 1960-х годах, тогда их использовали для быстрой доставки лекарств через кожу пациентов без использования игл для подкожных инъекций. Однако основная проблема этого метода заключалась в том, что он все еще был весьма болезненным для реципиентов, ведь представлял собой введение концентрированного потока жидкого лекарства через эпидермис.

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Сегодня же исследователи предлагают более современный метод называемый "генная пушка", который является менее болезненным. Этот метод предполагает использование сжатого газа, чтобы выстреливать покрытые вольфрамом или золотом микрочастицы белков или других биологических материалов через кожу. К сожалению, у "генной пушки" есть один, но очень существенный недостаток — подобные металлы крайне дороги, а также способны нанести вред организму — могут ускорить деградацию своей биологической полезной нагрузки.

В новом исследовании ученые из Техасского университета в Далласе сосредоточились на поисках альтернатив, которые могли бы быть столь эффективны, как и "генная пушка", но являлись бы более безопасными и менее затратными. В результате они обратили внимание к материалу металлоорганического каркаса (MOF), также известному как цеолит-имидазолатный каркас восемь (ZIF-8).

Флакон с микрочастицами ZIF-8 Фото: Jeremiah Gassensmith

Результаты исследования показывают, что крошечные частицы этого материала столь же эффективны для защиты биологических компонентов, как золото и вольфрам, однако они намного дешевле. Результаты исследования свидетельствуют о том, что с помощью данного материала и генной пушки под названием MOF-Jet ученые могут вводить жидкие охлажденные препараты. Однако данная технология также подойдет и для введения порошкообразных фармацевтических препаратов, заключенных в ZIF-8, которые в отличие от жидких не требуют охлаждения.

Еще одним приятным бонусом стало то, что в данной технологии можно использовать различные газы-носители, что позволит контролировать время высвобождения лекарства. Например:

при использовании углекислого газа, ZIF-8 разрушается относительно быстро;

при использовании обычного сжатого воздуха, частицы ZIF-8 разлагаются в течение 4-5 дней.

Исследователи также провели лабораторные испытания, в которых смогли успешно использовать технологи для доставки гена, заключенного в ZIF-8, в клетки лука. Кроме того им удалось доставить белок, заключенный в ZIF-8, мышам. В настоящий момент ученые используют технологию для доставки химиотерапевтических препаратов в качестве потенциального средства лечения меланомы.

По словам соавтора исследования, профессора Джереми Гассенсмита, основным преимуществом нового метода является то, что он в действительности безболезненный — введение препарата ощущается, как "удар поролоновой пулей для Nerf".

Ранее Фокус писал о том, что технология CRISPR эффективно лечит генетические заболевания.