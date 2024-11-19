Обстрелы — до инаугурации Трампа. Что ждет энергетику Украины в ближайшие недели

ПОВТОРЕНИЕ ОБСТРЕЛОВ: ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

После более чем двухмесячного перерыва графики отключений вернулись: россияне нанесли десятый массированный удар по энергосистеме Украины.

В тактике атаки они вернулись к 2022 году — в одинаковой степени били как по электростанциям, так и по подстанциям системы передачи электроэнергии. Предыдущая атака, в конце августа, была направлена на подстанции "Укрэнерго", а все остальные атаки 2024 года, начиная с 22 марта — на тепловые и гидроэлектростанции.

В худшем положении после воскресной атаки была Одесса, ведь снова повреждена часть подстанций системы передачи. Меньшие проблемы были на Ровенщине, Волыни и Харьковщине.

Эта атака была целенаправленной именно на энергосистему. И сам факт массированного удара отвергает всю конспирологию о том, что россияне пришли с кем-то к согласию о том, что они не будут обстреливать нас. Кроме этого, не надо забывать, что и в предыдущие недели происходили удары, но не массированные, а точечные, которые приходились на системы распределения электроэнергии в прифронтовых областях.

Сейчас именно такой период, когда врагу может быть выгодно устраивать массированные обстрелы. Для россиян сама стратегия разрушения энергосистемы — не только о создании дефицита у нас и введении отключений. Они всегда пытаются подвязать эти удары к психологическому давлению на общество, а также к политическим событиям. Поэтому вскоре мы начнем наблюдать, как из всех щелей будут вылезать конспирологи на тему отключений и нагнетать по поводу зимы, пытаясь сеять панические настроения в обществе.

А что касается подвязки к политическим событиям, то я склонен к тому, что россияне активизируют свои удары, чтобы нанести нам серьезные потери до момента инаугурации Трампа. В их логике это должно подтолкнуть новую американскую администрацию к варианту быстрого урегулирования, и такого, который выгоден именно Кремлю.

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С соображениями врага на будущее разобрались. А что же дальше в нашей энергосистеме?

Довольно сложно говорить о сроках восстановления. Но я сторонник сдержанных оценок в этом случае. Прежде всего, ремонт генерации (ТЭС и ГЭС) обычно длится дольше, чем объектов системы передачи. И следует учитывать, что именно генерация сегодня является "узким местом" энергосистемы. Даже по оптимистическим оценкам, в случае, если большинство повреждений носят не критический характер (если, например, не разрушен машинный зал), то ремонты могут занять месяц или два. А на фоне снижения температур будет расти и спрос, а значит, все сложнее и сложнее будет покрывать дефицит.

Отдельная возможная проблема — низкие объемы импорта на фоне уже достаточно больших разрешенных лимитов для этого же импорта. Такую ситуацию мы наблюдали на прошлой неделе из-за того, что в соседних европейских странах цены существенно выросли. А прайс-кэпы были ниже, чем цены в значительной части часов и фактически делали невозможным импорт на отдельных сегментах рынка.

В результате, мощность импорта достигала лишь 100-200 МВт из возможных 1 700 максимальных. На фоне поломок в энергосистеме это обусловило необходимость вводить ограничения для небытовых потребителей. То есть могут складываться условия, которые будут ухудшать ситуацию с дефицитом. Но регулятор не спешит пересматривать ценовые ограничения на отдельных сегментах рынка.

Остается надеяться (уже в который раз), что этот обстрел станет толчком (и снова в который раз) для передачи нам систем ПВО, которые давно были обещаны, но где-то задержались в пути.

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