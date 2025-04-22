Загадочный самолет над Львовской областью: что это было на самом деле (видео)

В сети появилось видео якобы полета Ан-26КПА во Львовской области, который ранее приняли за работу шведского Saab 340 AEW&C.

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Об этом пишет A.I.R.T.E.A.M_UA 22 апреля.

"Пролет Ан-26КПА из состава 456-й бригады транспортной авиации", — написали авторы телеграм-канала новостей об авиации.

Они отметили, что это именно тот борт, который 21 апреля многие ошибочно приняли за шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

"Ан-26КПА предназначен для калибровки и проверки радиотехнических средств аэронавигационного обеспечения полетов. Оснащенный специальным оборудованием, он позволяет проверять работу радиолокационных станций, средств связи, систем посадки и других элементов навигационной инфраструктуры", — рассказали авторы.

Во Львовской области заметили самолет

Сервис отслеживания авиационного движения утром 21 апреля зафиксировал "пассажирский" самолет над Львовской областью, однако не предоставил подробной информации о рейсе. Местные утверждают, что действительно слышали звуки полета.

С сайта сервиса по отслеживанию авиадвижения Flightradar24 стало известно, что самолет появился над Львовской областью около 9 часов утра.

Согласно данным сайта, он кружил над областью несколько часов, периодически меняя траекторию. Подробная информация о борту на сайте отсутствует.

Между тем журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал, что над Львовской областью, вероятно, наблюдался самолет Saab 340 AEW&C. Такие Украине ранее обещала передать Швеция. А журналист Василий Пехньо отметил, что маршрут полета указывает на работу Ан-26КПА или аналогичного самолета-лаборатории, выполнявшего проверку и калибровку аэронавигационного оборудования.

Напомним, вечером 21 апреля россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе: под ударом оказался густозаселенный жилой район. Из-за атаки в городе есть пострадавшие.

Также Фокус писал о том, что генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади 25 марта 2025 года заявлял о планах возобновить полеты в Украину после потенциального прекращения огня. Он сообщал, что в течение полугода после открытия неба компания планирует открыть сотни маршрутов, а первые перелеты могут состояться в течение шести недель.