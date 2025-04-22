Россияне атаковали жилую застройку в густозаселенном районе Одессы, детали (фото, видео)

Вечером 21 апреля российская армия массированно атаковала Одессу ударными дронами-камикадзе: под ударом оказался густозаселенный жилой район, где поднялись пожары, как сообщил городской голова Геннадий Труханов. Из-за атаки в городе есть пострадавшие.

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Фокус собрал подробности относительно вечерней атаки по Одессе 21 апреля.

Воздушная тревога в области была объявлена около 22:00 часов: мэр призвал горожан находиться в безопасных местах из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА. Мониторинговые Telegram-каналы предупредили о скоплении около 26 дронов над Черным морем.

В 22:01 городской голова сообщил о взрывах в Одессе. В последующие минуты массированная атака на город продолжилась — около 22:30 Труханов отметил, что в Одессе продолжается атака БпЛА.

Скриншот | сообщение Труханова

В сети распространили кадры атаки дронов по Одессе.

Вскоре после полуночи председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале о первых последствиях российской атаки. По его данным, под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. На местах атаки поднялись пожары.

Информацию о последствиях атаки по Одессе также уточнил городской голова Геннадий Труханов. Он сообщил, что российская армия ударила по густозаселенному жилому району города.

"На месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены, — отметил мэр.

Около 01:20 часов глава ОВА сообщил, что в Одессе есть, по предварительной информации, по меньшей мере трое пострадавших из-за массированной атаки.

На места атаки по Одессе выехали оперативные службы, они продолжают работать над ликвидацией последствий.

Другие последствия массированной атаки России по Одессе 21 апреля вечером уточняются.

Также утром 22 апреля в Одессе развернут оперативный штаб районной помощи, который будет консультировать пострадавших по получению компенсации и помощи из-за повреждений домов, которые случились в результате российской атаки, отметил Труханов.

Напомним, 19 апреля Фокус выяснял, как Россия обстреливает Украину во время праздничных дней.

Также мэр Харькова Терехов рассказал о последствиях удара "Искандера" по городу 18 апреля.