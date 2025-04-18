Раненые дети и животные среди осколков: мэр Харькова рассказал о последствиях удара "Искандера" (видео)

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о 98 харьковчанах, которые получили ранения после удара трех ракет "Искандер" 18 апреля. Российские средства поражения нанесли ущерб на площади около 1 кв. км. Местные жители показали разбитые квартиры и животных, которых засыпало осколками окон.

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Обновленные данные о последствиях атаки на Харьков появились в Telegram-канале Терехова, а видео с пострадавшими "Радио Свобода" разместило в соцсети X (Twitter).

Терехов заявил, что на 1 кв. км города, пострадавшего от российских "Искандеров", получил повреждения 21 многоквартирный дом и 40 частных. Кроме того, под удар РФ попали два детских сада и центр детского творчества. Среди почти сотни раненых есть шестеро детей, добавил чиновник. Четыре человека — в особо тяжелом состоянии.

"Во многих квартирах — сплошные руины. Кассетная начинка — это всегда о большой беде. Она не выбирает, кого поразить. И масштаб трагедии мог быть в десять раз больше, если бы враг ударил часом позже", — говорится в сообщении.

Чиновник также сообщил, что взрыв ракет РФ выбил около 5 тыс. окон. Коммунальщики фиксируют повреждения, людям предоставляют фанеру и другие стройматериалы, чтобы позакрывать побитые окна.

Некоторые детали добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Около 12 час. 18 апреля он уточнил информацию о раненых. Согласно его данным, пострадавшие дети — это две девочки (4 и 14 лет) и годовалый мальчик (об остальных раненых данных нет).

На видео, размещенном "Радио Свобода", харьковчанка рассказала о том, как семья пережила удар "Искандеров". По ее словам, в течение трех лет в микрорайон "никогда не прилетало". Но 18 апреля произошел взрыв, который отбросил их вглубь комнаты — "вплоть до холодильника". В кадр попал кот: он сидел в переноске, а под лапами — хрустело стекло. Кроме того, на видео видим разбитую квартиру, холодильник с полосами крови, и, вероятно, остатки российской ракеты.

Атака на Харьков 18 апреля — разбитая квартира Фото: Радио Свобода Атака на Харьков 18 апреля — обломки "Искандера" Фото: Радио Свобода

Атака на Харьков 18 апреля — детали

Отметим, утром 18 апреля ВС РФ ударили по Харькову тремя ракетами, которые взорвались над густозаселенными жилыми районами, сообщил мэр города Игорь Терехов. В первые минуты после российской атаки стало известно об одном погибшем, а количество раненых неуклонно росло. Медиа "Суспільне" пообщалось с харьковчанкой, которая потеряла мужа во время российской атаки. Женщина рассказала, что муж погиб во сне, поскольку ВС РФ ударили около 5 часов утра.

Напоминаем, Харьковская областная прокуратура объяснила, почему враг применил баллистику с кассетными боезарядами для удара по Харькову 18 мая. Тем временем Воздушные силы ВСУ отчитались о шести "Искандерах" ВС РФ, запущенных по Украине, и о результативности работы средств ПВО.