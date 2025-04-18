Ракета взорвалась в воздухе, чтобы поразить по максимуму: прокуратура рассказала детали атаки РФ на Харьков

Российские оккупанты во время утренней атаки на Харьков намеренно сделали так, чтобы ракета взорвалась в воздухе, чтобы увеличить зону поражения и нанести максимальный ущерб городу.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При осмотре установлено, что подрыв ракеты состоялся в воздухе с целью как можно большего поражения гражданских объектов", -сказал начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко.

Также сообщается, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще 59 пострадали.

По данным следствия, которое начала прокуратура, 18 апреля около 5:10 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Под атакой оказался Основянский район.

Фото: Суспільне Харків

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

"Погиб 79-летний мужчина, который во время обстрела находился в своей квартире. Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четверо девушек в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень", — проинформировали в прокуратуре.

Предварительно установлено, что российская армия применила по городу три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Впоследствии прокуратура обновила данные о пострадавших — ранения и острую реакцию на стресс получили 74 человека. Среди них — четверо девушек в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также двое парней — 8 и 17 лет.

Напомним, что также 18 апреля ВС РФ атаковали Днепр и Сумы. В Днепре есть повреждения гражданской инфраструктуры. В Сумах дроны попали по цеху, который изготавливал пасхальные куличи.