Ракета вибухнула в повітрі, щоб уразити по максимуму: прокуратура розповіла деталі атаки РФ на Харків

Російські окупанти під час ранкової атаки на Харків навмисно зробили так, аби ракета вибухнула в повітрі, щоб збільшити зону ураження та завдати максимальної шкоди місту.

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Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Під час огляду встановлено, що підрив ракети відбувся у повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів", —сказав начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко.

Також повідомляється, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 59 постраждали.

За даними слідства, яке розпочала прокуратура, 18 квітня близько 5:10 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основʼянський район.

Фото: Суспільне Харків

Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

"Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих — четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець", — проінформували у прокуратурі.

Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Згодом прокуратура оновила дані про постраждалих — поранення та гостру реакцію на стрес отримали 74 людини. Серед них — четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також двоє хлопців — 8 та 17 років.

Нагадаємо, що також 18 квітня ЗС РФ атакували Дніпро й Суми. В Дніпрі є пошкодження цивільної інфраструктури. У Сумах дрони поцілили по цеху, який виготовляв великодні паски.