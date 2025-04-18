Удар "Искандеров" по Харькову: жена рассказала о муже, который погиб во сне (видео)

Во время удара баллистических ракет "Искандер", запущенных Вооруженными силами Российской Федерации, житель Харькова Александр крепко спал. Когда рядом с домом произошел взрыв, в комнату зашла жена и увидела, что он окровавленный и не дышит, рассказали журналисты.

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Об обстоятельствах гибели харьковчанина, которая произошла во время атаки РФ 18 апреля, говорится в репортаже медиа "Суспільне".

Атака на Харьков 18 апреля — детали гибели харьковчанина

Журналисты пообщались с харьковчанкой Инной: погибший от российской ракеты — ее 79-летний муж Александр. По словам Инны, удар РФ состоялся около 5 часов 18 апреля. Вокруг "все посыпалось" и поэтому она решила посмотреть, как дела у Александра, который спал в комнате с балконом. Когда женщина зашла в комнату, то увидела у мужа большую рану на ноге и кровь в районе живота. Через мгновение Инна поняла, что мужчина погиб, слышно на видео.

"Судя по всему, он погиб не просыпаясь, спал. Обычно в пять утра всегда крепкий сон. Мужчину осколками убило в этой комнате, где балкон. Сначала я его позвала, он не реагировал. Потом коснулась и все поняла", — сказала женщина.

Инна добавила, что они с Александром поженились в 1968 году. Мужчина всю жизнь проработал экономистом, потом вышел на пенсию, говорится в репортаже.

На видео, снятом медиа "Суспільне Харків", видим комнату с мебелью, разбитой в результате удара РФ. Также в кадр попала кровать, которая стояла неподалеку от балкона: все стекло рассыпалось большими осколками. Женщина также показала часть квартиры: в результате мощного взрыва "Искандера" повредилась стена между двумя комнатами. Инна подытожила, что потеряла мужа и будет его хоронить.

Атака на Харьков 18 апреля — детали

Отметим, Фокус писал об ударе РФ по Харькову, который произошел в ночь на 18 апреля. Россияне запустили по городу три баллистические ракеты, сообщил городской голова Игорь Терехов. Ракеты взорвались над Основянским районом Харькова. Мэр заявил, что погиб один гражданин, которого россияне лишили жизни прямо в его квартире. В результате атаки получили повреждения почти 20 многоэтажек, уточнил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Информация о количестве раненых менялась: сначала речь шла о 20 пострадавших, позже число возросло до 80 человек.

Тем временем Воздушные силы ВСУ рассказали детали ночной атаки ВС РФ. Выяснилось, что 18 апреля россияне ударили по украинцам шестью ракетами "Искандер": одной — баллистической, пятью — крылатыми. Силы противовоздушной обороны смогли сбить три крылатые ракеты. Кроме того, российские военные запустили 37 ударных дронов: обезврежено 33 БПЛА, а что случилось с остальными, Воздушные силы не сообщили.

Напоминаем, Харьковская областная прокуратура сообщила, что 18 апреля ВС РФ применили баллистику с кассетными боезарядами, и объяснили, почему ракета подорвалась на высоте пятого этажа.