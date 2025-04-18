Летело шесть "Искандеров": Воздушные силы сообщили о сбитии ракет и дронов РФ 18 апреля

Вооруженные силы Российской Федерации запустили 18 апреля шесть ракет "Искандер", которые стартовали с пусковых установок на юге. Кроме того, россияне ударили по украинцам почти 40 дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО работали в центральных, восточных и южных областях Украины, сообщило Воздушное командование Украины.

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Информация об ударе РФ по Украине появилась на странице Facebook Воздушных сил ВСУ.

Украинское командование написало, что россияне суммарно запустили по украинцам 43 средства поражения: шесть ракет и 37 беспилотников. Пуски ракет состоялись из двух районов — оккупированного Крыма и оккупированной части Запорожской области. ВС РФ использовали одну баллистическую ракету "Искандер-М", которая стартовала из Крыма, и пять крылатых ракет "Искандер-К", которые стартовали из Крыма и из-под Запорожья, пояснили Воздушные силы. Средства противовоздушной обороны сумели сбить три крылатых "Искандера", доложило командование.

Итоги обезвреживания дронов ВС РФ в ночь на 18 апреля:

сбили — 23 ударных "Шахеда";

локационно потеряны — 10 БПЛА-имитаторов;

пропущено — пять дронов РФ.

В отчете Воздушных сил упоминаются пять областей, которые пострадали от удара РФ:

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Киевская.

Атака РФ 18 апреля — детали

Областные военные администрации утром 18 мая рассказали о ночной атаке РФ, когда по украинцам летели "Искандеры" и "Шахеды".

Сумская ОГА в 9:09 сообщила, что ночью россияне попали в предприятие в Сумах, в результате чего погиб один человек и ранен также один человек. По цеху ударили дроны-камикадзе "Шахед", объясняется в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Харьковская ОВА опубликовала итоговый отчет о ночных событиях 18 мая. Россияне ударили "Искандерами" по Харькову и повредили 14 многоквартирных домов. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что один человек погиб и есть много пострадавших.

Днепропетровская ОГА подтвердила атаку ракеты по Днепру. Как заявил глава ОГА Сергей Лысак, получили повреждения гражданские сооружения: фитнес-центр, офисное здание, отель. Также указывается, что силы ПВО сбили над областью три "Шахеда" и две ракеты. Чиновник написал, что пострадавших нет.

Николаевская ОВА в 7:40 указала, что ракетная атака РФ состоялась около 22 ч 17 апреля. Враг запустил ракету "Искандер-М", которая направлялась в сторону Вознесенского района. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что раненых нет.

Киевская ОВА не публиковала сообщений о ракетно-дроновой атаке россиян в ночь с 17 на 18 апреля. Между тем в Telegram-канале Киевской МВА дважды предупреждали об атаке БПЛА: около 1 часа и около 7 часов. О последствиях атаки информации нет.

Отметим, Фокус писал об атаке РФ по Харькову, Днепру и Сумах 18 апреля, на Страстную пятницу. По Харькову россияне ударили "Искандерами", которые несли кассетную боевую часть. Погиб один человек: жертва проживала в одном из домов, расположенных рядом с точкой взрыва, сообщил мэр Игорь Терехов. Тем временем в Сумах россияне попали по хлебозаводу, в котором как раз выпекали кулич на Пасху, заявил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

Напоминаем, Харьковская областная прокуратура рассказала об особенностях ракеты "Искандер" ВС РФ, которая взорвалась в Харькове 18 апреля.