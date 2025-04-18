Летіло шість "Іскандерів": Повітряні сили повідомили про збиття ракет та дронів РФ 18 квітня

Збройні сили Російської Федерації запустили 18 квітня шість ракет "Іскандер", які стартували з пускових установок на півдні. Крім того, росіяни вдарили по українцях майже 40 дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО працювали у центральних, східних та південних областях України, повідомило Повітряне командування України.

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Інформація про удар РФ по Україні з'явилась на сторінці Facebook Повітряних сил ЗСУ.

Українське командування написало, що росіяни сумарно запустили по українцях 43 засоби ураження: шість ракет та 37 безпілотників. Пуски ракет відбулись із двох районів — окупованого Криму та окупованої частини Запорізької області. ЗС РФ використали одну балістичну ракету "Іскандер-М", яка стартувала з Криму, та п'ять крилатих ракет "Іскандер-К", які стартували з Криму та з-під Запоріжжя, пояснили Повітряні сили. Засоби протиповітряної оборони зуміли збити три крилаті "Іскандери", доповіло командування.

Підсумки знешкодження дронів ЗС РФ у ніч на 18 квітня:

збили — 23 ударних "Шахеди";

локаційно втрачено — 10 БпЛА-імітаторів;

пропущено — п'ять дронів РФ.

У звіті Повітряних сил згадуються п'ять областей, які потерпали від удару РФ:

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Київська.

Атака РФ 18 квітня — деталі

Обласні військові адміністрації зранку 18 травня розповіли про нічну атаку РФ, коли по українцях летіли "Іскандери" та "Шахеди".

Сумська ОВА о 9:09 повідомила, що вночі росіяни влучили у підприємство в Сумах, внаслідок чого загинула одна людина та поранено також одну особу. По цеху вдарили дрони-камікадзе "Шахед", пояснюється у повідомленні в Telegram-каналі установи.

Харківська ОВА опублікувала підсумковий звіт про нічні події 18 травня. Росіяни вдарили "Іскандерами" по Харкову та пошкодили 14 багатоквартирних будинків. Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна людина загинула і є багато постраждалих.

Дніпропетровська ОВА підтвердила атаку ракети по Дніпру. Як заявив глава ОВА Сергій Лисак, отримали пошкодження цивільні споруди: фітнес-центр, офісна будівля, готель. Також вказується, що сили ППО збили над областю три "Шахеди" та дві ракети. Посадовець написав, що постраждалих немає.

Миколаївська ОВА о 7:40 вказала, що ракетна атака РФ відбулась приблизно о 22 год. 17 квітня. Ворог запустив ракету "Іскандер-М", яка прямувала у бік Вознесенського району. Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що поранених немає.

Київська ОВА не публікувала дописів про ракетно-дронову атаку росіян в ніч із 17 на 18 квітня. Тим часом у Telegram-каналі Київської МВА двічі попереджали про атаку БпЛА: приблизно о 1 год. та майже о 7 год. Про наслідки атаки інформації немає.

Зазначимо, Фокус писав про атаку РФ по Харкову, Дніпру та Сумах 18 квітня, на Страсну п'ятницю. По Харкову росіяни вдарили "Іскандерами", які несли касетну бойову частину. Загинула одна людина: жертва проживала в одному з будинків, розташованих поруч з точкою вибуху, повідомив мер Ігор Терехов. Тим часом в Сумах росіяни поцілили по хлібзаводу, у якому саме випікали паски на Великдень, заявив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

Нагадуємо, Харківська обласна прокуратура розповіла про особливості ракети "Іскандер" ЗС РФ, яка вибухнула в Харкові 18 квітня.