Удар "Іскандерів" по Харкову: дружина розповіла про чоловіка, який загинув уві сні (відео)

Під час удару балістичних ракет "Іскандер", запущених Збройними силами Російської Федерації, мешканець Харкова Олександр міцно спав. Коли поруч з будинком стався вибух, до кімнати зайшла дружина і побачила, що він скривавлений і не дихає, розповіли журналісти.

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Про обставини загибелі харків'янина, яка сталась під час атаки РФ 18 квітня, ідеться у репортажі медіа "Суспільне".

Атака на Харків 18 квітня — деталі загибелі харків'янина

Журналісти поспілкувались із харків'янкою Інною: загиблий від російської ракети — її 79-річний чоловік Олександр. Зі слів Інни, удар РФ відбувся приблизно о 5 год 18 квітня. Навколо "все посипалось" і тому вона вирішила глянути, як справи в Олександра, який спав у кімнаті з балконом. Коли жінка зайшла до кімнати, то побачила у чоловіка велику рану на нозі та кров у районі живота. За мить Інна зрозуміла, що чоловік загинув, чути на відео.

"Судячи з усього, він загинув не прокидаючись, спав. Зазвичай о п'ятій ранку завжди міцний сон. Чоловіка осколками убило у цій кімнаті, де балкон. Спершу я його покликала, він не реагував. Потім торкнулась і все зрозуміла", — сказала жінка.

Інна додала, що вони з Олександром побрались у 1968 році. Чоловік все життя пропрацював економістом, потім вийшов на пенсію, ідеться у репортажі.

На відео, знятому медіа "Суспільне Харків", бачимо кімнату з меблями, розтрощеними внаслідок удару РФ. Також у кадр потрапило ліжко, яке стояло неподалік від балкона: усе скло розсипалось великими осколками. Жінка також показала частину квартири: внаслідок потужного вибуху "Іскандера" пошкодилась стіна між двома кімнатами. Інна підсумувала, що втратила чоловіка і буде його ховати.

Атака на Харків 18 квітня — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар РФ по Харкову, який стався в ніч на 18 квітня. Росіяни запустили по місту три балістичні ракети, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ракети вибухнули над Основ'янським районом Харкова. Мер заявив, що загинув один громадянин, якого росіяни позбавили життя прямо у його квартирі. Внаслідок атаки отримали пошкодження майже 20 багатоповерхівок, уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Інформація про кількість поранених змінювалась: спершу ішлося про 20 постраждалих, згодом число зросло до 80 осіб.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ розповіли деталі нічної атаки ЗС РФ. З'ясувалось, що 18 квітня росіяни вдарили по українцях шістьма ракетами "Іскандер": однією — балістичною, п'ятьма — крилатими. Сили протиповітряної оборони змогли збити три крилаті ракети. Крім того, російські військові запустили 37 ударних дронів: знешкоджено 33 БпЛА, а що сталось з рештою Повітряні сили не повідомили.

Нагадуємо, Харківська обласна прокуратура повідомила, що 18 квітня ЗС РФ застосували балістику з касетними боєзарядами, та пояснили, чому ракета підірвалась на висоті п'ятого поверху.