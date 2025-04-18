Поранені діти й тварини серед осколків: мер Харкова розповів про наслідки удару "Іскандера" (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 98 харків'ян, які отримали поранення після удару трьох ракет "Іскандер" 18 квітня. Російські засоби ураження завдали шкоди на площі близько 1 кв. км. Місцеві жителі показали розтрощені квартири й тварин, яких засипало осколками вікон.

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Оновлені дані про наслідки атаки на Харків з'явились у Telegram-каналі Терехова, а відео з постраждалими "Радіо Свобода" розмістило у соцмережі X (Twitter).

Терехов заявив, що на 1 кв. км міста, яке постраждало від російських "Іскандерів", отримав пошкодження 21 багатоквартирний будинок та 40 приватних. Крім того, під удар РФ потрапили два дитячих садки та центр дитячої творчості. Серед майже сотні поранених є шестеро дітей, додав чиновник. Чотири людини — в особливо важкому стані.

"У багатьох квартирах — суцільні руїни. Касетне начиння — це завжди про велику біду. Вона не вибирає, кого вразити. І масштаб трагедії міг бути вдесятеро більшим, якби ворог вдарив годиною пізніше", — ідеться у дописі.

Посадовець також повідомив, що вибух ракет РФ вибив близько 5 тис. вікон. Комунальники фіксують пошкодження, людям надають фанеру та інші будматеріали, щоб позакривати побиті вікна.

Деякі деталі додав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Близько 12 год. 18 квітня він уточнив інформацію про поранених. Згідно з його даними, постраждалі діти — це дві дівчинки (4 та 14 років) й однорічний хлопчик (про решту поранених даних немає).

На відео, розміщеному "Радіо Свобода", харків'янка розповіла про те, як родина пережила удар "Іскандерів". З її слів, протягом трьох років у мікрорайон "ніколи не прилітало". Але 18 квітня стався вибух, який відкинув їх вглиб кімнати — "аж до холодильника". У кадр потрапив кіт: він сидів у переносці, а під лапами — хрустіло скло. Крім того, на відео бачимо потрощену квартиру, холодильник зі смугами крові, та, ймовірно, залишки російської ракети.

Атака на Харків 18 квітня - потрощена квартира Фото: Радіо Свобода Атака на Харків 18 квітня - уламки "Іскандера" Фото: Радіо Свобода

Атака на Харків 18 квітня — деталі

Зазначимо, зранку 18 квітня ЗС РФ вдарили по Харкову трьома ракетами, які вибухнули над густозаселеними житловими районами, повідомив мер міста Ігор Терехов. У перші хвилини після російської атаки стало відомо про одного загиблого, а кількість поранених невпинно зростала. Медіа "Суспільне" поспілкувалось з харків'янкою, яка втратила чоловіка під час російської атаки. Жінка розповіла, що чоловік загинув уві сні, оскільки ЗС РФ вдарили близько 5 год ранку.

Нагадуємо, Харківська обласна прокуратура пояснила, чому ворог застосував балістику з касетними боєзарядами для удару по Харкову 18 травня. Тим часом Повітряні сили ЗСУ відзвітували про шість "Іскандерів" ЗС РФ, запущених по Україні, та про результативність роботи засобів ППО.