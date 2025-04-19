Атаки на Пасху: как Россия обстреливает Украину в праздничные дни и чего ждать в 2025 году

Три года подряд украинцы встречали один из важнейших христианских праздников — Пасху — под звуки воздушной тревоги. Несмотря на символику мира и возрождения, Россия не прекращает удары, демонстрируя пренебрежение к любым святыням и ценностям. Фокус анализирует предыдущие атаки РФ и рассказывает, совершит ли враг очередной удар на Пасху.

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В течение трех последних лет Пасха в Украине сопровождалась не только праздничными богослужениями, но и обстрелами со стороны России. Эти атаки стали очередным подтверждением того, что для агрессора нет ничего святого.

Атака на Пасху в 2022 году: Кременчуг, Харьков, Одесса

В 2022 году, во время первой Пасхи после начала полномасштабного вторжения, Россия продолжила обстрелы украинских городов.

24 апреля российские войска осуществили массированный ракетный обстрел города Кременчуг в Полтавской области. По словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, в течение вечера по городу было выпущено девять ракет, которые попали в объекты инфраструктуры.

В результате обстрела погиб один человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Ракеты попали в Кременчугскую ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, что привело к значительным разрушениям. Из-за повреждения ТЭЦ в большинстве районов города отсутствовало горячее водоснабжение.

Этот обстрел стал очередным примером нарушения международного гуманитарного права со стороны России, поскольку атаки были направлены на объекты гражданской инфраструктуры, не имеющие военного значения.

Кроме того, РФ осуществила обстрелы жилых районов Харькова и населенных пунктов области, что привело к гибели двух мирных жителей и ранению четырнадцати человек.

Накануне Пасхи, 23 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых трехмесячный ребенок, и еще 18 человек получили ранения.

По данным Воздушного командования "Юг", атака была осуществлена из акватории Каспийского моря с помощью самолетов стратегической авиации Ту-95, которые выпустили крылатые ракеты, вероятно типа Х-555 или Х-101.

Обстрел на Пасху 2023: удары по храмам

16 апреля 2023 года российские войска совершили обстрелы храмов и гражданской инфраструктуры в Украине, что привело к жертвам среди мирного населения.

В Никополе Днепропетровской области российские войска обстреляли храм — Преображенский кафедральный собор — из тяжелой артиллерии, в результате чего ранены два человека.

Кроме того, утром 16 апреля РФ осуществила массированную атаку на Запорожскую область. В частности, в результате удара по Камышевахе было повреждено здание церкви, где на тот момент не проводилась праздничная служба. Впоследствии выяснилось, что ракета упала вблизи храма, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Женщину госпитализировали.

Также в Николаевской области в результате обстрела погибли двое подростков.

Удар по Харькову на Пасху в 2024 году

5 мая 2024 года, в день празднования Пасхи, российские войска совершили авиаудар по Харькову, применив управляемые авиабомбы (КАБы). Удары были направлены на Шевченковский и Киевский районы города, в результате чего пострадали 16 человек. Повреждены 14 многоквартирных домов, три автомобиля, медицинское учреждение, общежитие, офисное здание, восемь частных домов, гаражи и кафе. Разрушены три частных дома.

Этот обстрел стал очередным примером нарушения международного гуманитарного права со стороны России, поскольку атаки были направлены на объекты гражданской инфраструктуры, не имеющие военного значения.

Вероятный обстрел на Пасху в 2025 году

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, под угрозой остаются прифронтовые районы — Харьковская область, Днепр, Запорожская область. Также стоит учитывать опасность для Николаевской и Одесской областей, учитывая специфику атак с территории оккупированного Крыма и самой России. Но спрогнозировать четко куда именно ударит враг на эту Пасху сложно, однако есть и другая угроза.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак отмечает, что СБУ регулярно задерживает подозреваемых в планировании терактов. Например, недавно обнаружили взрывчатку, спрятанную в огнетушителях, начиненных шурупами.

"Это не направлено на разрушение зданий — это расчет на максимальные человеческие жертвы на открытом пространстве. Шурупы — это о поражении. Это означает, что у России действительно есть намерение убивать как можно больше гражданских. Где именно они планируют это сделать — мы не знаем. Поэтому главный совет — быть внимательными и осторожными", — говорит Фокусу Ступак.

Эксперт отмечает, что если вы замечаете что-то подозрительное на улице — не игнорируйте.

"Вас что-то тревожит? Человек ведет себя странно? Что-то в поведении настораживает? Обратитесь в полицию, сообщите. Увидели брошенную вещь — например, чемодан или коробку, которая лежит в людном месте? Не думайте: "Пусть охрана или полиция разбирается". Сфотографируйте с безопасного расстояния, позвоните на 102, объясните ситуацию. Никто вас не будет ругать — даже если тревога не подтвердится, вас поблагодарят за внимательность. А если действительно что-то опасное — возможно, именно ваша внимательность спасет жизнь", — продолжает Ступак.

Напомним, 17 апреля Харьков подвергся массированной ракетной атаке со стороны России. По информации председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших возросло до 87 человек, среди которых шестеро детей.

Также Фокус писал, что ВС РФ начали использовать против украинцев ядовитые "Шахеды". Газ в которых вызывает острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.