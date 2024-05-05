ВС РФ ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

Российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру в центральном районе столицы. Уже известно о пяти пострадавших, получивших ранения.

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В воскресение, 5 мая, в Харькове прогремели взрывы. Город оказался под обстрелом ВС РФ, сообщил его мэр Игорь Терехов в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщил глава Харькова, удар пришелся по центральной части Харькова в районе жилой застройки. По состоянию на сейчас количество раненых увеличилось до пяти человек. Кроме того, под обстрел оккупантов попал частный дом — в результате пострадали два человека.

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В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты ударили по Шевченковскому району города управляемой авиационной бомбой. Пострадала гражданская инфраструктура. Медики продолжают оказывать помощь горожанам, получившим травмы от осколков стекла.

Напомним, в ночь 4 мая РФ ударила по Харькову "шахедами". По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине была оказана помощь на месте.

Также медиа писали о том, что в Белгороде упала бомба, которую ВС РФ запустили по Харькову. Российские войска днем 4 мая наносили удары по Харькову и области корректируемыми авиабомбами. Один из снарядов не долетел до цели и взорвался в жилом секторе, из-за этого пострадали люди.