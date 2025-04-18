Ракетная атака на Харьков: количество пострадавших возросло до 87, среди них есть дети

Количество пострадавших в результате утреннего ракетного обстрела Харькова возросло до 87 человек. Среди них — шестеро детей.

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Об этом сообщил руководитель Областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Харьков приходит в себя после ракетной атаки

"7 человек госпитализированы в городские больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением врачей — 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка. Трое пострадавших в очень тяжелом состоянии. Еще один человек погиб", — сообщил Синегубов.

Известно, что в результате удара ракетами разрушениям подверглись более 20 многоквартирных домов и 30 частных домовладений. Повреждены 25 автомобилей.

"Чуть ли не каждый час увеличивается количество пострадавших", — подчеркнул харьковский городской голова Игорь Терехов.

Сейчас на месте удара работают спасатели — работы продолжаются.

Председатель ОВА призвал жителей региона не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

Утром 17 апреля Россия обстреляла Харьков четырьмя баллистическими ракетами с кассетной начинкой.

Напомним, что в результате удара баллистическими ракетами по Харькову ранения получили множество людей, среди них — дети. Кроме Харькова, от атак дронов-камикадзе "Шахед" и ракет пострадали также Днепр и Сумы — зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Также, в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что российские войска во время утреннего обстрела Харькова сознательно направили ракету так, чтобы она взорвалась в воздухе — это позволило максимально расширить зону поражения и нанести масштабный ущерб мирной инфраструктуре города.