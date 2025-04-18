Ракетна атака на Харків: кількість потерпілих зросла до 87, серед них є діти

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова зросла до 87 осіб. Серед них — шестеро дітей.

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Про це повідомив керівник Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в своєму Telegram-каналі.

Харків оговтується після ракетної атаки

"7 людей госпіталізовано до міських лікарень. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів — 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Троє постраждалих у дуже важкому стані. Ще одна людина загинула", — повідомив Синєгубов.

Наразі відомо, що внаслідок удару ракетами руйнувань зазнали понад 20 багатоквартирних будинків та 30 приватних домоволодінь. Пошкоджено 25 автомобілів.

"Чи не кожної години збільшується кількість постраждалих", — наголосив харківський міський голова Ігор Терехов.

Зараз на місці удару працюють рятувальники — роботи тривають.

Голова ВЦА закликав жителів регіону не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечних місцях під час повітряних тривог.

Вранці 17 квітня Росія обстріляла Харків чотирма балістичними ракетами з касетним начинням.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичними ракетами по Харкову поранення отримали безліч людей, серед них — діти. Окрім Харкова, від атак дронів-камікадзе "Шахед" і ракет постраждали також Дніпро та Суми — зафіксовано руйнування інфраструктури.

Також, У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що російські війська під час ранкового обстрілу Харкова свідомо спрямували ракету так, щоб вона вибухнула в повітрі — це дало змогу максимально розширити зону ураження і завдати масштабної шкоди мирній інфраструктурі міста.