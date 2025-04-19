Атаки на Великдень: як Росія обстрілює Україну у святкові дні та чого чекати у 2025 році

Три роки поспіль українці зустрічали одне з найважливіших християнських свят — Великдень — під звуки повітряної тривоги. Незважаючи на символіку миру й відродження, Росія не припиняє удари, демонструючи зневагу до будь-яких святинь і цінностей. Фокус аналізує попередні атаки РФ та розповідає, чи здійснить ворог черговий удар на Великдень.

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Упродовж трьох останніх років Великдень в Україні супроводжувався не лише святковими богослужіннями, а й обстрілами з боку Росії. Ці атаки стали черговим підтвердженням того, що для агресора немає нічого святого.

Атака на Великдень у 2022 році: Кременчук, Харків, Одеса

У 2022 році, під час першого Великодня після початку повномасштабного вторгнення, Росія продовжила обстріли українських міст.

24 квітня російські війська здійснили масований ракетний обстріл міста Кременчук у Полтавській області. За словами голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, протягом вечора по місту було випущено дев'ять ракет, які влучили в об'єкти інфраструктури.

Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ракети влучили в Кременчуцьку ТЕЦ та нафтопереробний завод, що призвело до значних руйнувань. Через пошкодження ТЕЦ у більшості районів міста було відсутнє гаряче водопостачання.

Цей обстріл став черговим прикладом порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії, оскільки атаки були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури, що не мають військового значення.

Крім того, РФ здійснила обстріли житлових районів Харкова та населених пунктів області, що призвело до загибелі двох мирних мешканців та поранення чотирнадцяти осіб.

Напередодні Великодня, 23 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули щонайменше шість людей, серед яких тримісячна дитина, та ще 18 осіб отримали поранення.

За даними Повітряного командування "Південь", атака була здійснена з акваторії Каспійського моря за допомогою літаків стратегічної авіації Ту-95, які випустили крилаті ракети, ймовірно типу Х-555 або Х-101.

Обстріл на Великдень 2023: удари по храмах

​16 квітня 2023 року російські війська здійснили обстріли храмів та цивільної інфраструктури в Україні, що призвело до жертв серед мирного населення.​

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська обстріляли храм — Преображенський кафедральний собор — з важкої артилерії, внаслідок чого поранено двох людей.​

Крім того, вранці 16 квітня РФ здійснила масовану атаку на Запорізьку область. Зокрема, внаслідок удару по Комишувасі було пошкоджено будівлю церкви, де на той момент не проводилася святкова служба. Згодом з’ясувалося, що ракета впала поблизу храму, в результаті чого постраждали чоловік і жінка. Жінку госпіталізували.

Також у Миколаївській області внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків.

Удар по Харкову на Великдень у 2024 році

5 травня 2024 року, у день святкування Великодня, російські війська здійснили авіаудар по Харкову, застосувавши керовані авіабомби (КАБи). Удари були спрямовані на Шевченківський та Київський райони міста, внаслідок чого постраждали 16 осіб. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, три автомобілі, медичний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, вісім приватних будинків, гаражі та кафе. Зруйновано три приватні будинки.

Цей обстріл став черговим прикладом порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії, оскільки атаки були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури, що не мають військового значення.

Ймовірний обстріл на Великдень у 2025 році

На думку опитаних Фокусом експертів, під загрозою залишаються прифронтові райони — Харківська область, Дніпро, Запорізька область. Також варто враховувати небезпеку для Миколаївської та Одеської областей, з огляду на специфіку атак з території окупованого Криму та самої Росії. Але спрогнозувати чітко куди саме вдарить ворог на цей Великдень складно, проте є і інша загроза.

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак зазначає, що СБУ регулярно затримує підозрюваних у плануванні терактів. Наприклад, нещодавно виявили вибухівку, заховану у вогнегасниках, начинених шурупами.

"Це не спрямовано на руйнування будівель — це розрахунок на максимальні людські жертви на відкритому просторі. Шурупи — це про ураження. Це означає, що у Росії справді є намір убивати якнайбільше цивільних. Де саме вони планують це зробити — ми не знаємо. Тому головна порада — бути уважними та обережними", — каже Фокусу Ступак.

Експерт наголошує, що якщо ви помічаєте щось підозріле на вулиці — не ігноруйте.

"Вас щось тривожить? Людина поводиться дивно? Щось у поведінці насторожує? Зверніться до поліції, повідомте. Побачили покинуту річ — наприклад, валізу чи коробку, яка лежить у людному місці? Не думайте: "Нехай охорона або поліція розбирається". Сфотографуйте з безпечної відстані, зателефонуйте на 102, поясніть ситуацію. Ніхто вас не сваритиме — навіть якщо тривога не підтвердиться, вам подякують за уважність. А якщо справді щось небезпечне — можливо, саме ваша уважність врятує життя", — продовжує Ступак.

Нагадаємо, 17 квітня Харків зазнав масованої ракетної атаки з боку Росії. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 87 осіб, серед яких шестеро дітей.

Також Фокус писав, що ЗС РФ почали використовувати проти українців отруйні "Шахеди". Газ у яких спричиняє гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.