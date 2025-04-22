Росіяни атакували житлову забудову у густозаселеному районі Одеси, деталі (фото, відео)

Ввечері 21 квітня російська армія масовано атакувала Одесу ударними дронами-камікадзе: під ударом опинився густозаселений житловий район, де здійнялися пожежі, як повідомив міський голова Геннадій Труханов. Через атаку у місті є постраждалі.

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Фокус зібрав подробиці щодо вечірньої атаки по Одесі 21 квітня.

Повітряну тривогу в області було оголошено близько 22:00 години: мер закликав містян перебувати у безпечних місцях через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Моніторингові Telegram-канали попередили про скупчення близько 26 дронів над Чорним морем.

Об 22:01 міський голова повідомив про вибухи в Одесі. У наступні хвилини масована атака на місто продовжилася — близько 22:30 Труханов зазначив, що в Одесі триває атака БпЛА.

Скріншот | допис Труханова

У мережі поширили кадри атаки дронів по Одесі.

Невдовзі після опівночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі про перші наслідки російської атаки. За його даними, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура. На місцях атаки здійнялися пожежі.

Інформацію щодо наслідків атаки по Одесі також уточнив міський голова Геннадій Труханов. Він повідомив, що російська армія вдарила по густозаселеному житловому районі міста.

"На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено, — зазначив мер.

Близько 01:20 години голова ОВА повідомив, що в Одесі є, за попередньою інформацією, щонайменше троє постраждалих через масовану атаку.

На місця атаки по Одесі виїхали оперативні служби, вони продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Інші наслідки масованої атаки Росії по Одесі 21 квітня увечері уточнюються.

Також вранці 22 квітня в Одесі розгорнуть оперативний штаб районної допомоги, що консультуватиме постраждалих щодо отримання компенсації та допомоги через пошкодження будинків, які трапилися внаслідок російської атаки, зазначив Труханов.

Нагадаємо, 19 квітня Фокус з'ясовував, як Росія обстрілює Україну під час святкових днів.

Також мер Харкова Терехов розповів про наслідки удару "Іскандера" по місту 18 квітня.