Загадковий літак над Львівщиною: що це було насправді (відео)

У мережі зʼявилося відео нібито польоту Ан-26КПА у Львівській області, який раніше прийняли за роботу шведського Saab 340 AEW&C.

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Про це пише A.I.R.T.E.A.M_UA 22 квітня.

"Проліт Ан-26КПА зі складу 456-ї бригади транспортної авіації", — зазначили автори телеграм-каналу новин про авіацію.

Вони наголосили, що це саме той борт, який 21 квітня багато хто помилково прийняв за шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C.

"Ан-26КПА призначений для калібрування та перевірки радіотехнічних засобів аеронавігаційного забезпечення польотів. Оснащений спеціальним обладнанням, він дозволяє перевіряти роботу радіолокаційних станцій, засобів зв’язку, систем посадки та інших елементів навігаційної інфраструктури", — розповіли автори.

У Львівській області помітили літак

Сервіс відстеження авіаційного руху вранці 21 квітня зафіксував "пасажирський" літак над Львівською областю, проте не надав детальної інформації про рейс. Місцеві стверджують, що справді чули звуки польоту.

Із сайту сервісу з відстеження авіаруху Flightradar24 стало відомо, що літак зʼявився над Львівською областю близько 9 години ранку.

Згідно з даними сайту, він кружляв над областю кілька годин, періодично змінюючи траєкторію. Детальна інформація про борт на сайті відсутня.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі написав, що над Львівською областю, ймовірно, спостерігався літак Saab 340 AEW&C. Такі Україні раніше обіцяла передати Швеція. А журналіст Василь Пехньо зазначив, що маршрут польоту вказує на роботу Ан-26КПА або аналогічного літака-лабораторії, що виконував перевірку та калібрування аеронавігаційного обладнання.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами-камікадзе: під ударом опинився густозаселений житловий район. Через атаку в місті є постраждалі.

Також Фокус писав про те, що генеральний директор угорської авіакомпанії Wizz Air Йозеф Вараді 25 березня 2025 року заявляв про плани відновити польоти в Україну після потенційного припинення вогню. Він повідомляв, що протягом пів року після відкриття неба компанія планує відкрити сотні маршрутів, а перші перельоти можуть відбутися протягом шести тижнів.