"Точно не Saab": эксперт поделился новой теорией о загадочном самолете над Львовской областью (видео)

21 апреля в небе над Львовской областью "засветился" самолет ДРЛВ Saab, а местные сообщали, что слышали характерные звуки полета. Военный эксперт Михаил Жирохов поделился теорией, какая же "птичка" на самом деле кружила над регионом несколько часов.

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Об этом известно из комментария Михаила Жирохова в эфире Radio NV от 22 апреля.

О загадочном борту Welcome — с 2:11

"Абсолютно точно, к сожалению, это не Saab, который все ожидают. Судя по маршруту, по высоте и некоторых других характеристиках, это Ан-26РТ, который проводил аэронавигационные работы по аэропорту "Львов"", — отметил он.

Эксперт пояснил, что такие работы для настройки радиотехнических средств аэропорта проводят периодически.

"Я думаю, это связано с тем, что есть не информация, что в ближайшее время, опять же она неподтвержденная, может запуститься в тестовом режиме гражданский аэродром Львова, возможно, для коммерческих рейсов", — предположил Жирохов.

По его словам, на то, что в небе зафиксировали самолет-связист Ан-26РТ, а не борт дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, указывали маршрут и выполняемые им элементы. Также эксперт отметил, что в сервисе по отслеживанию авиадвижения Flightradar24 "птичка" не была подписана, а имела только позывной — Welcome.

"Хотя может быть и, знаете, такая ирония судьбы, что под этот самолет замаскировали и шведский ДРЛВ. Ну это, знаете, из серии такого предположения, скажем так", — добавил Жирохов.

Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" возмутился из-за того, что в соцсетях опубликовали информацию о зафиксированном в небе загадочном самолете. Однако украинские OSINT-расследователи опровергли информацию о патрулировании Saab 340 AEW&C во Львовской области.

Почти год назад сообщалось, что Украина получит от Швеции уникальный самолет Saab 340 AEW&C. Речь идет о двухмоторном винтовом самолете с фиксированным радаром Erieye на крыше, оснащенном турбовинтовыми двигателями. Фокус публиковал технические характеристики "птички".