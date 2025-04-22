"Точно не Saab": експерт поділився новою теорією про загадковий літак над Львівщиною (відео)

21 квітня у небі над Львівщиною "засвітився" літак ДРЛВ Saab, а місцеві повідомляли, що чули характерні звуки польоту. Військовий експерт Михайло Жирохов поділився теорією, яка ж "пташка" насправді кружляла над регіоном кілька годин.

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Про це відомо з коментаря Михайла Жирохова в ефірі Radio NV від 22 квітня.

Про загадковий борт Welcome — з 2:11

"Абсолютно точно, на жаль, це не Saab, на який всі очікують. Судячи з маршруту, з висоти й деяких інших характеристиках, це Ан-26РТ, який проводив аеронавігаційні роботи щодо аеропорту "Львів"", — зазначив він.

Експерт пояснив, що такі роботи для налаштування радіотехнічних засобів аеропорту проводять періодично.

"Я думаю, це пов’язано з тим, що є не інформація, що найближчим часом, знову ж таки вона непідтверджена, може запуститися в тестовому режимі цивільний аеродром Львова, можливо, для комерційних рейсів", — припустив Жирохов.

З його слів, на те, що у небі зафіксували літак-зв’язківець Ан-26РТ, а не борт дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, вказували маршрут та виконувані ним елементи. Також експерт наголосив, що сервісі з відстеження авіаруху Flightradar24 "пташка" не була підписана, а мала лише позивний — Welcome.

"Хоча може бути й, знаєте, така іронія долі, що під цей літак замаскували й шведський ДРЛВ. Ну це, знаєте, з серії такого припущення, скажімо так", — додав Жирохов.

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" обурився через те, що у соцмережах опублікували інформацію про зафіксований у небі загадковий літак. Однак українські OSINT-розслідувачі спростували інформацію про патрулювання Saab 340 AEW&C у Львівській області.

Майже рік тому повідомлялось, що Україна отримає від Швеції унікальний літак Saab 340 AEW&C. Йдеться про двомоторний гвинтовий літак з фіксованим радаром Erieye на даху, оснащений турбогвинтовими двигунами. Фокус публікував технічні характеристики "пташки".