У небі над Львівською областю помітили нібито пасажирський літак: що відомо

Сервіс відстеження авіаційного руху вранці 21 квітня зафіксував "пасажирський" літак над Львівською областю, проте не надав детальної інформації про рейс. Місцеві жителі в коментарях у мережі стверджують, що справді чули звуки польоту борту.

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На сайті сервісу з відстеження авіаруху Flightradar24 можна побачити, що літак з'являється над Львівською областю близько 9 години ранку.

Сервіс Flightradar24 зафіксував літак в небі над Львівською областю 21 квітня Фото: скриншот

Згідно з даними сайту, літак кружляв над областю кілька годин, періодично змінюючи траєкторію. Детальна інформація про борт на сайті відсутня.

Сервіс не надає детальної інформації щодо літака над Львівщиною Фото: скриншот

Літак над Львівською областю: що відомо

Коментатори в мережі стверджують, що у Львові дійсно чути звуки польоту літака, і борт над областю — не помилка сервісу.

Коментатори в Telegram-каналах пишуть, що у Львові дійсно чутно звуки літака Фото: скриншот

Офіційної інформації щодо зафіксованого літака над Україною на момент публікації матеріалу немає.

В Telegram-каналі "Инсайдер UA" припускають, що зафіксований над Львівщиною літак може бути не пасажирським, а бортом дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C. Такі авіаборти призначені для виявлення повітряних загроз на відстані до 450 км, координації роботи протиповітряної оборони, управління військовою авіацією та контролю моря.

В Telegram-каналах припускають, що помічений над Львівщиною літак може бути бортом ДРЛВ Фото: скриншот

Зазначимо, раніше, 29 листопада 2024 року, сервіс Flightradar24 фіксував нібито російський пасажирський літак Boeing 737-8LJ над Україною. Анонімний експерт авіаційного ринку в коментарі "ТСН" пояснював, що сайт може давати збій у роботі та не є надійним джерелом даних.

Авіасполучення в Україні припинене: деталі

Авіасполучення України зі світом припинилося після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Відтоді для того, щоб здійснити авіаперельоти, українці мають виїжджати до сусідніх країн, зокрема Польщі, Румунії та Угорщини.

Генеральний директор угорської авіакомпанії Wizz Air Йозеф Вараді 25 березня 2025 року заявляв про плани відновити польоти в Україну після потенційного припинення вогню. Він повідомляв, що протягом пів року після відкриття неба компанія планує відкрити сотні маршрутів, а перші перельоти можуть відбутися протягом шести тижнів.

Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль 18 квітня сказав, що його країна має намір відновити авіасполучення з Україною одразу після відкриття повітряного простору.