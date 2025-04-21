В небе над Львовской областью заметили якобы пассажирский самолет: что известно

Сервис отслеживания авиационного движения утром 21 апреля зафиксировал "пассажирский" самолет над Львовской областью, однако не предоставил детальной информации о рейсе. Местные жители в комментариях в сети утверждают, что действительно слышали звуки полета борта.

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На сайте сервиса по отслеживанию авиадвижения Flightradar24 можно увидеть, что самолет появляется над Львовской областью около 9 часов утра.

Сервис Flightradar24 зафиксировал самолет в небе над Львовской областью 21 апреля Фото: скриншот

Согласно данным сайта, самолет кружил над областью несколько часов, периодически меняя траекторию. Подробная информация о борту на сайте отсутствует.

Сервис не предоставляет детальной информации о самолете над Львовской областью Фото: скриншот

Самолет над Львовской областью: что известно

Комментаторы в сети утверждают, что во Львове действительно слышны звуки полета самолета, и борт над областью — не ошибка сервиса.

Комментаторы в Telegram-каналах пишут, что во Львове действительно слышны звуки самолета Фото: скриншот

Официальной информации относительно зафиксированного самолета над Украиной на момент публикации материала нет.

В Telegram-канале "Инсайдер UA" предполагают, что зафиксированный над Львовской областью самолет может быть не пассажирским, а бортом дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Такие авиаборты предназначены для обнаружения воздушных угроз на расстоянии до 450 км, координации работы противовоздушной обороны, управления военной авиацией и контроля моря.

В Telegram-каналах предполагают, что замеченный над Львовской областью самолет может быть бортом ДРЛО Фото: скриншот

Отметим, ранее, 29 ноября 2024 года, сервис Flightradar24 фиксировал якобы российский пассажирский самолет Boeing 737-8LJ над Украиной. Анонимный эксперт авиационного рынка в комментарии "ТСН" объяснял, что сайт может давать сбой в работе и не является надежным источником данных.

Авиасообщение в Украине прекращено: детали

Авиасообщение Украины с миром прекратилось после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. С тех пор для того, чтобы осуществить авиаперелеты, украинцы должны выезжать в соседние страны, в частности Польшу, Румынию и Венгрию.

Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади 25 марта 2025 года заявлял о планах возобновить полеты в Украину после потенциального прекращения огня. Он сообщал, что в течение полугода после открытия неба компания планирует открыть сотни маршрутов, а первые перелеты могут состояться в течение шести недель.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль 18 апреля сказал, что его страна намерена возобновить авиасообщение с Украиной сразу после открытия воздушного пространства.