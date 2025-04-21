В небе над Львовской областью заметили якобы пассажирский самолет: что известно
Сервис отслеживания авиационного движения утром 21 апреля зафиксировал "пассажирский" самолет над Львовской областью, однако не предоставил детальной информации о рейсе. Местные жители в комментариях в сети утверждают, что действительно слышали звуки полета борта.
На сайте сервиса по отслеживанию авиадвижения Flightradar24 можно увидеть, что самолет появляется над Львовской областью около 9 часов утра.
Согласно данным сайта, самолет кружил над областью несколько часов, периодически меняя траекторию. Подробная информация о борту на сайте отсутствует.
Самолет над Львовской областью: что известно
Комментаторы в сети утверждают, что во Львове действительно слышны звуки полета самолета, и борт над областью — не ошибка сервиса.
Официальной информации относительно зафиксированного самолета над Украиной на момент публикации материала нет.
В Telegram-канале "Инсайдер UA" предполагают, что зафиксированный над Львовской областью самолет может быть не пассажирским, а бортом дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Такие авиаборты предназначены для обнаружения воздушных угроз на расстоянии до 450 км, координации работы противовоздушной обороны, управления военной авиацией и контроля моря.
Отметим, ранее, 29 ноября 2024 года, сервис Flightradar24 фиксировал якобы российский пассажирский самолет Boeing 737-8LJ над Украиной. Анонимный эксперт авиационного рынка в комментарии "ТСН" объяснял, что сайт может давать сбой в работе и не является надежным источником данных.
Авиасообщение в Украине прекращено: детали
Авиасообщение Украины с миром прекратилось после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. С тех пор для того, чтобы осуществить авиаперелеты, украинцы должны выезжать в соседние страны, в частности Польшу, Румынию и Венгрию.
Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади 25 марта 2025 года заявлял о планах возобновить полеты в Украину после потенциального прекращения огня. Он сообщал, что в течение полугода после открытия неба компания планирует открыть сотни маршрутов, а первые перелеты могут состояться в течение шести недель.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль 18 апреля сказал, что его страна намерена возобновить авиасообщение с Украиной сразу после открытия воздушного пространства.