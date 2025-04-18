Стало известно, какая страна может раньше всех возобновить авиасообщение с Украиной

После открытия воздушного пространства над Украиной Польша хочет сразу наладить авиарейсы в украинские города. Польская сторона видит в этом определенный символизм, заявил во время пресс-конференции в Варшаве уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Украинская сторона знает нашу позицию: мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся Польское агентство воздушного движения и польские авиалинии", — приводит издание слова чиновника.

Павел Коваль отметил, что польская и украинская стороны уже провели два специализированных семинара по восстановлению авиасообщения. По его словам, авиационная отрасль Польши является одной из наиболее подготовленных к возобновлению сотрудничества с Украиной.

Тремя ключевыми пунктами восстановления Украины Коваль назвал логистику, экспорт и инвестиции в Украину. В частности, экспорт польский чиновник охарактеризовал как "движущую силу торговли".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет помогать Украине в послевоенном восстановлении, однако будет заботиться и о собственных экономических интересах. Эпоха "наивной глобализации" завершилась, подчеркнул польский премьер, — и отметил, что польские инвестиции "будут на сто процентов" контролироваться польским государством.

Также стало известно, что, по словам главы Бюро национальной безопасности Польши генерала Дариуша Луковского, в случае потенциальной военной агрессии со стороны РФ или ее сателлитки Беларуси Польша сможет обороняться без помощи союзников около одной-двух недель. Однако Луковский отметил, что у Польши есть время на укрепление своего военного потенциала благодаря сопротивлению, которое оказывает российскому агрессору Украина.