"Мы будем зарабатывать": Туск обозначил помощь Польши в восстановлении Украины

Польша готова помогать Украине в послевоенном восстановлении, но не "так как раньше", а при жестком отстаивании собственных экономических интересов.

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Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве.

"Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Польша солидарна и мы символ солидарности, но не так как раньше. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать, например, на восстановлении Украины.", — заявил Туск.

По словам премьера, эпоха "наивной глобализации" завершена, и Польша не позволит, чтобы ее компании оказывались в проигрыше в конкурентной борьбе с транснациональными корпорациями, участвующими в послевоенном восстановлении Украины.

Глава польского правительства отдельно отметил стратегическое значение транспортного терминала в городе Славкув, который должен стать важным логистическим узлом в контексте восстановления Украины. Этот объект, по мнению Туска, укрепит позиции польской экономики и поможет интеграции в международные цепочки поставок.

"Мы решили, что развитие этого места и его инвестиции будут на сто процентов контролироваться нами — поляками, польскими компаниями и польским государством. Мы будем жестко охранять наши интересы и интересы польских фирм", — резюмировал Туск.

Восстановление Украины

На восстановление Украины после вторжения России и трех лет полномасштабной войны потребуется около 500 млрд евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 24 февраля во время совместного заседания украинского правительства и Еврокомиссии.

"Такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы — ключевой задачей на годы вперед", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, согласно отчету о восстановлении и потребностях (RDNA4), подготовленному к 31 декабря 2024 года правительством Украины, Еврокомиссией, Всемирным банком и ООН, общий ущерб от войны составляет 524 млрд долларов (506 млрд евро). Это примерно в 2,8 раза больше номинального ВВП Украины за 2024 год.