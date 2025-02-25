Вырос на $38 млрд: Всемирный банк подсчитал, какой ущерб нанесла РФ экономике Украины за год

Прямой ущерб Украине вырос до 176 миллиардов долларов. Больше всего пострадали такие сектора экономики как жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

Related video

Предполагаемая стоимость восстановления экономики Украины после вторжения России выросла до 524 миллиардов долларов. Об этом сообщает Всемирный банк.

Исследование, проведенное правительством Украины, группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и Организацией Объединенных Наций, включало данные с момента вторжения России за три года до 31 декабря, в том числе данные об увеличении на 70% ущерба энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак.

Как отмечают журналисты Reuters, за год ущерб, нанесенный Украине, вырос на 38 миллиардов долларов по сравнению с последней оценкой в ​​486 миллиардов долларов год назад. При этом больше всего пострадали такие сектора экономики, как жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование. Последняя оценка, в которой использовалась универсальная методология оценки ущерба и потребностей, показала, что прямой ущерб Украине от российских атак вырос со 152 миллиардов до 176 миллиардов долларов.

Подсчитано, что около 13% всего жилого фонда Украины было повреждено или разрушено, что затронуло более 2,5 миллиона домохозяйств.

Российские удары на 70% увеличили количество поврежденных или разрушенных активов в энергетическом секторе, включая инфраструктуру генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также централизованного теплоснабжения.

На жилищный сектор пришлось около 84 млрд долларов США от общего объема долгосрочных потребностей, за ним следуют транспорт — почти 78 млрд долларов США, энергетика и горнодобывающая промышленность — почти 68 млрд долларов США, торговля и промышленность — более 64 млрд долларов США и сельское хозяйство — более 55 млрд долларов США.

Только стоимость расчистки завалов оценивается почти в 13 миллиардов долларов.

Напомним, ранее в "Центрэнерго" рассказали, можно ли восстановить разрушенную россиянами Трипольскую ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

В то же время Дональд Трамп считает "странным" вопрос о возможном участии Штатов в восстановлении Украины.