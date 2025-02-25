Виріс на $38 млрд: Світовий банк підрахував, яких збитків завдала РФ економіці України за рік

Прямий збиток Україні зріс до 176 мільярдів доларів. Найбільше постраждали такі сектори економіки як житло, транспорт, енергетика, торгівля та освіта.

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Передбачувана вартість відновлення економіки України після вторгнення Росії зросла до 524 мільярдів доларів. Про це повідомляє Світовий банк.

Дослідження, проведене урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй, охоплювало дані з моменту вторгнення Росії за три роки до 31 грудня, зокрема й дані про збільшення на 70% шкоди енергетичній інфраструктурі України внаслідок російських атак.

Як зазначають журналісти Reuters, за рік збитки, завдані Україні, зросли на 38 мільярдів доларів порівняно з останньою оцінкою в 486 мільярдів доларів рік тому. При цьому найбільше постраждали такі сектори економіки, як житло, транспорт, енергетика, торгівля та освіта. Остання оцінка, в якій використовували універсальну методологію оцінки збитків і потреб, показала, що пряма шкода Україні від російських атак зросла зі 152 мільярдів до 176 мільярдів доларів.

Підраховано, що близько 13% усього житлового фонду України було пошкоджено або зруйновано, що зачепило понад 2,5 мільйона домогосподарств.

Російські удари на 70% збільшили кількість пошкоджених або зруйнованих активів в енергетичному секторі, включно з інфраструктурою генерації, передавання та розподілу електроенергії, а також централізованого теплопостачання.

На житловий сектор припало близько 84 млрд доларів США від загального обсягу довгострокових потреб, за ним ідуть транспорт — майже 78 млрд доларів США, енергетика і гірничодобувна промисловість — майже 68 млрд доларів США, торгівля і промисловість — понад 64 млрд доларів США і сільське господарство — понад 55 млрд доларів США.

Тільки вартість розчищення завалів оцінюють майже в 13 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше в "Центренерго" розповіли, чи можна відновити зруйновану росіянами Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

Водночас Дональд Трамп вважає "дивним" питання про можливу участь Штатів у відновленні України.