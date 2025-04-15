"Ми будемо заробляти": Туск окреслив допомогу Польщі у відновленні України

Польща готова допомагати Україні в післявоєнній відбудові, але не "так як раніше", а за жорсткого відстоювання власних економічних інтересів.

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Про це 15 квітня заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи на Форумі нових технологій у Варшаві.

"Ми і весь світ за можливості допомагатимемо у відновленні України. Польща солідарна і ми символ солідарності, але не так як раніше. Не буде так, що Польща буде солідарна, а інші будуть заробляти, наприклад, на відновленні України.", — заявив Туск.

За словами прем'єра, епоху "наївної глобалізації" завершено, і Польща не дозволить, щоб її компанії опинялися в програші в конкурентній боротьбі з транснаціональними корпораціями, що беруть участь у післявоєнному відновленні України.

Глава польського уряду окремо наголосив на стратегічному значенні транспортного терміналу в місті Славкув, який має стати важливим логістичним вузлом у контексті відновлення України. Цей об'єкт, на думку Туска, зміцнить позиції польської економіки та сприятиме інтеграції в міжнародні ланцюжки постачань.

"Ми вирішили, що розвиток цього місця і його інвестиції будуть на сто відсотків контролюватися нами — поляками, польськими компаніями та польською державою. Ми будемо жорстко охороняти наші інтереси та інтереси польських фірм", — резюмував Туск.

Відновлення України

На відновлення України після вторгнення Росії й трьох років повномасштабної війни знадобиться приблизно 500 млрд євро, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого під час спільного засідання українського уряду і Єврокомісії.

"Таке відновлення України може стати Magnum opus для Європи — ключовим завданням на роки вперед", — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, згідно зі звітом про відновлення і потреби (RDNA4), підготовленим до 31 грудня 2024 року урядом України, Єврокомісією, Світовим банком і ООН, загальний збиток від війни становить 524 млрд доларів (506 млрд євро). Це приблизно у 2,8 раза більше за номінальний ВВП України за 2024 рік.