Стало відомо, яка країна може раніше за всіх відновити авіасполучення з Україною

Після відкриття повітряного простору над Україною Польща хоче одразу налаштувати авіарейси до українських міст. Польська сторона вбачає в цьому певний символізм, заявив під час пресконференції у Варшаві уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль.

Related video

Про це повідомляє Укрінформ.

"Українська сторона знає нашу позицію: ми хочемо, щоб перший авіарейс після відкриття неба відбувся між Польщею та Україною. Це дуже важливий елемент, до якого готуються Польське агентство повітряного руху і польські авіалінії", — наводить видання слова посадовця.

Павел Коваль зауважив, що польська та українська сторони вже провели два спеціалізовані семінари щодо відновлення авіасполучення. За його словами, авіаційна галузь Польщі є однією з найбільше підготовлених до відновлення співпраці з Україною.

Трьома ключовими пунктами відбудови України Коваль назвав логістику, експорт та інвестиції в Україну. Зокрема, експорт польський посадовець охарактеризував як "рушійну силу торгівлі".

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна допомагатиме Україні в післявоєнній відбудові, проте дбатиме і про власні економічні інтереси. Епоха "наївної глобалізації" завершилася, наголосив польський прем’єр, — і наголосив, що польські інвестиції "будуть на сто відсотків" контролюватися польською державою.

Також стало відомо, що, за словами очільника Бюро національної безпеки Польщі генерала Даріуша Луковського, у разі потенційної військової агресії з боку РФ чи її сателітки Білорусі Польща зможе оборонятися без допомоги союзників приблизно один–два тижні. Проте Луковський наголосив, що Польща має час на зміцнення свого військового потенціалу завдяки опору, який чинить російському агресору Україна.