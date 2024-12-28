Коли таємне стає явним: як людям вдавалося дізнаватися про секретні військові розробки

Наш сучасний світ сповнений найрізноманітніших таємниць, які ретельно приховуються від звичайних людей під грифом "цілком таємно". Однак час від часу такі розробки потрапляють у громадський доступ, відкриваючи завісу таємниці для всіх охочих.

Related video

Зі зрозумілих причин військові всього світу докладають усіх зусиль, щоб зберегти в таємниці свої останні інновації. Але ця секретність може викликати сильну цікавість і спекуляції серед громадськості. Час від часу військові секрети розкриваються, хоча часто і через багато десятиліть після їхнього винаходу. Про найсекретніші розробки озброєнь, які стали надбанням громадськості, пише BBC Science Focus.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Одним із прикладів зривання грифа секретності є фогбенк — секретний матеріал, що використовується у виробництві ядерних боєголовок. Його виробництво було настільки засекречене, що деталі процесу були загублені, тому, коли потрібна була нова партія матеріалу для відновлення старих боєголовок, Національне управління ядерної безпеки США було змушене витратити багато часу і грошей, щоб заново відкрити цей процес. Експерти з озброєнь вважають, що це аерогель, призначений для перетворення на перегріту плазму під час детонації на стадії поділу, яка потім запускає фінальну, термоядерну стадію детонації зброї.

Важливо

Здійснили прорив в електронній авіації: вчені змогли збільшити життя батарей електричних літаків

Уперше фогбенк був вироблений у Теннессі в період з 1975 по 1989 рік. Після того як було вироблено останню партію боєголовок, підприємство було деактивовано. Приблизно через 20 років, коли американські військові вирішили оновити свої старі ядерні боєголовки, щоб продовжити термін їхньої служби, учасники проекту усвідомили, що збереглося дуже мало записів про процес виробництва. Гірше того, більшість співробітників, які мали досвід виробництва матеріалу, або пішли на пенсію, або покинули агентство. Після дорогого процесу реінжинірингу матеріал був знову виготовлений лише в 2008 р. Невідомо, чи використовується фогбенк у нових ядерних боєголовках сьогодні.

Цього року громадськість отримала ще одну можливість зазирнути у військові секрети США, коли Пентагон опублікував доповідь, в якій розглядаються випадки спостереження НЛО, починаючи з 1945 року. У доповіді робиться висновок, що більшість випадків спостереження за такими об'єктами можна віднести до звичайних явищ із Землі — у багатьох випадках ці об'єкти насправді були засекреченою військовою технологією.

Наприклад, велика кількість повідомлень про спостереження НЛО в 1950-60-х роках була викликана випробуваннями передових американських літаків-шпигунів і космічної техніки, таких як висотні аеростати і винищувачі. У низці секретних дослідницьких проєктів використовували літаки у формі блюдця, наприклад канадський винищувач-бомбардувальник VZ-9AV Avrocar, призначений для вертикального зльоту і посадки. Утім, у доповіді Пентагону було вивчено архіви і секретні документи всіх офіційних урядових розслідувань "Непізнаних аномальних явищ" і не знайдено жодних доказів існування позаземних технологій на Землі.

Наразі Міністерство оборони США розглядає можливість зниження рівня секретності інформації про деякі космічні програми, сподіваючись, що відомості про оборонний потенціал країни стануть стримувальним фактором для її супротивників. Незвичайним кроком стало оприлюднення Космічними силами США деяких подробиць про можливості супутника Silent Barker, який стежить за супутниками і космічними апаратами, що обертаються навколо Землі, напередодні його запуску у вересні 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, як батько атомної бомби розкаявся у скоєному. На тлі майбутнього виходу фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" досі спостерігається сплеск інтересу до історичної постаті, що посідає центральне місце у творі — до Джуліуса Роберта Оппенгеймера.

Також Фокус писав про те, що зробить берилієва хвороба з вашим організмом. Берилій (Be), менш відомий елемент порівняно з воднем, киснем, натрієм і калієм, відіграє важливу роль у різних предметах повсякденного вжитку. Його використовують у літаках, автомобілях, телефонах і безлічі повсякденних речей. Але елемент при цьому неймовірно небезпечний.