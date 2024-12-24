Огонь без дыма: история легендарной японской винтовки Arisaka

Создание Arisaka значительно повлияло на эффективность японских пехотинцев, которые до этого были вооружены винтовками семейства Murata. Оружие получило высокую оценку за надежность, однако имело и свои недостатки.

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Фокус перевел статью помощника редактора National Interest Лейка Додсона о пехотной винтовка Японской империи Arisaka.

Закат эпохи Эдо ознаменовали несколько инноваций в области военных технологий, улучшившие технологическую ситуацию, сложившуюся после двухвекового перерыва в контактах Японии с европейскими цивилизациями — начиная с массового производства личного оружия и заканчивая саблями, которые свели на нет японскую традицию медленного и тщательного подхода к ремесленничеству. Пожалуй, главной инновацией из всех стала винтовка, которая не взрывалась (в буквальном смысле) перед лицом пехотинца.

Конечно же, я имею в виду винтовку Arisaka.

Происхождение винтовки Arisaka

Названная в честь Нариакиры Арисаки, крупнейшего конструктора оружия в истории Японии и барона самого императора Мэйдзи, стандартная пехотная винтовка Японской империи, скорее всего, была вдохновлена немецкой 8-мм винтовкой Gewehr модели 1888 года с продольно-скользящим затвором. Заимствование европейских технологий совпало с культурным цунами, прокатившимся по Японии и разрушивши давно устоявшийся статус-кво: Реставрацией Мэйдзи. На протяжении ХІХ века Япония избавлялась от иерархического сословия самураев, занимавших вершину тотемного столба национальной армии.

Кому нужна горстка мужчин, изучающих работу с одним клинком в течение всей жизни, когда можно отправить сотни солдат на базовую подготовку всего на несколько месяцев?

Новая японская пехота, перенявшая военную форму западного образца, оснащалась винтовками Arisaka Type 30 — огромным улучшением по сравнению с винтовками семейства Murata, в которых в то время все еще использовался дымный порох.

Японская винтовка Arisaka Type 38 Фото: Pinterest

Винтовка Type 30 выпускалась под патрон 6,5×50 mmSR и имела затворную систему с внутренним магазином на пять патронов. Несмотря на ее современную конструкцию, в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов ярко проявились недостатки винтовки, такие, как недостаточные поражающие свойства и неспособность работать в тяжелых условиях.

В ответ на это в 1905 году японские военные перешли на модель Type 38. В этой версии был сохранен патрон калибра 6,5 мм, но улучшены его прочность и надежность. Type 38 стала основным оружием японских военных, остававшимся на вооружении в течение десятилетий.

Arisaka: поражая мир

Полевые испытания Arisaka успешно прошли во время вышеупомянутой Русско-японской войны, а весь мир был шокирован известием о том, что азиатская держава победила европейскую армию. Это придало Японии и, соответственно, винтовке Arisaka престиж на мировой арене как оружию, способному выдержать сравнение с немецкими, британскими или американскими аналогами.

Винтовка последовала за расширением японской колониальной империи — от захвата Тайваня и Кореи до материкового Китая.

На пороге Второй мировой войны винтовки семейства Arisaka стали неотъемлемой частью Императорской армии Японии. Были выпущены миллионы винтовок Type 38 и обновленных, более изящных Type 99 для оснащения войск, которым предстояло расширить территориальные владения Страны восходящего солнца и получить природные ресурсы, необходимые ей для поддержания жизнедеятельности. По сути, винтовка Arisaka, ставшая стандартной винтовкой Японской империи, была лебединой песней империи Хирохито.

Характеристики во время Второй мировой войны

На ранних этапах войны японские войска, оснащенные винтовками Type 38 и Type 99, успешно сражались с плохо вооруженными противниками в Китае и Юго-Восточной Азии. Винтовка получила высокую оценку за надежность и помощь в быстром продвижении пехоты.

Японский пехотинец с винтовкой Arisaka Фото: Архивное фото

По мере того как война продолжалась, а Япония сталкивалась со все лучше оснащенными войсками союзников, недостатки винтовки Arisaka становились все более очевидными. Хотя винтовки были долговечными и точными, их превосходили полуавтоматические винтовки M1 Garand ВС США, которые обеспечивали лучшую скорострельность. В 1944-1945 годах, когда американские войска изгоняли японские силы с колонизированных земель, качество Arisaka заметно снизилось.

Так винтовка Arisaka умерла вместе с Японской империей. Тем не менее, трофейные Arisaka нашли применение и после войны: союзные войска привезли это пехотное оружие домой в качестве военных трофеев, а китайские и корейские войска использовали его на ранних этапах Корейской войны.

Об авторе

Лейк Додсон — помощник редактора National Interest. Его интересы — корейско-американские отношения, политика кибербезопасности и политика в области ядерной энергии/оружия. В настоящее время он изучает корейский язык, прошел курсы по отношениям между Северной и Южной Кореей и проводил различные эксперименты на ядерном реакторе AGN-201K в престижном университете Кенхи в Сувоне, Южная Корея. В особенности его интересуют эффективная политика в области ядерной энергетики, кибербезопасность, а также экономика и политика Восточной Азии. Получил степень бакалавра в Университете Миссисипи.