Вогонь без диму: історія легендарної японської гвинтівки Arisaka

Створення Arisaka значно вплинуло на ефективність японських піхотинців, які до цього були озброєні гвинтівками сімейства Murata. Зброя отримала високу оцінку за надійність, однак мала і свої недоліки.

Related video

Фокус переклав статтю помічника редактора National Interest Лейка Додсона про піхотну гвинтівку Японської імперії Arisaka.

Захід епохи Едо ознаменували кілька інновацій у царині військових технологій, що покращили технологічну ситуацію, яка склалася після двостолітньої перерви в контактах Японії з європейськими цивілізаціями, — починаючи від масового виробництва особистої зброї та закінчуючи шаблями, що звели нанівець японську традицію повільного та ретельного підходу до ремісництва. Мабуть, головною інновацією з-поміж усіх стала гвинтівка, яка не вибухала (у буквальному сенсі) перед обличчям піхотинця.

Звичайно ж, я маю на увазі гвинтівку Arisaka.

Походження гвинтівки Arisaka

Названа на честь Наріакіри Арісаки, найбільшого конструктора зброї в історії Японії та барона самого імператора Мейдзі, стандартна піхотна гвинтівка Японської імперії, найімовірніше, була натхненною німецькою 8-мм гвинтівкою Gewehr моделі 1888 року з поздовжньо-ковзним затвором. Запозичення європейських технологій збіглося з культурним цунамі, що прокотилося Японією і зруйнувало давно усталений статус-кво: Реставрацією Мейдзі. Протягом ХІХ століття Японія позбувалася ієрархічного стану самураїв, які займали вершину тотемного стовпа національної армії.

Кому потрібна жменька чоловіків, які вивчають роботу з одним клинком протягом усього життя, коли можна відправити сотні солдатів на базову підготовку всього на кілька місяців?

Нову японську піхоту, яка перейняла військову форму західного зразка, оснащували гвинтівками Arisaka Type 30 — величезним поліпшенням порівняно з гвинтівками сімейства Murata, в яких на той час усе ще використовували димний порох.

Японська гвинтівка Arisaka Type 38 Фото: Pinterest

Гвинтівку Type 30 випускали під патрон 6,5×50 mmSR і вона мала систему затвора з внутрішнім магазином на п'ять патронів. Попри її сучасну конструкцію, під час Російсько-японської війни 1904-1905 років яскраво проявилися недоліки гвинтівки, як-от недостатні уражальні властивості та нездатність працювати у важких умовах.

У відповідь на це 1905 року японські військові перейшли на модель Type 38. У цій версії було збережено патрон калібру 6,5 мм, але поліпшено його міцність і надійність. Type 38 стала основною зброєю японських військових, що залишалася на озброєнні протягом десятиліть.

Arisaka: вражаючи світ

Польові випробування Arisaka успішно пройшли під час вищезгаданої Російсько-японської війни, тож увесь світ був шокований звісткою про те, що азіатська держава перемогла європейську армію. Це додало Японії і, відповідно, гвинтівці Arisaka престижу на світовій арені як зброї, здатній витримати порівняння з німецькими, британськими або американськими аналогами.

Гвинтівка вирушила за розширенням японської колоніальної імперії — від захоплення Тайваню і Кореї до материкового Китаю.

На порозі Другої світової війни гвинтівки сімейства Arisaka стали невід'ємною частиною Імператорської армії Японії. Було випущено мільйони гвинтівок Type 38 і оновлених, більш витончених Type 99 для оснащення військ, яким належало розширити територіальні володіння Країни висхідного сонця і отримати природні ресурси, необхідні їй для підтримки життєдіяльності. По суті, гвинтівка Arisaka, що стала стандартною гвинтівкою Японської імперії, була лебединою піснею імперії Хірохіто.

Характеристики під час Другої світової війни

На ранніх етапах війни японські війська, оснащені гвинтівками Type 38 і Type 99, успішно воювали з погано озброєними противниками в Китаї та Південно-Східній Азії. Гвинтівка отримала високу оцінку за надійність і допомогу у швидкому просуванні піхоти.

Японський піхотинець із гвинтівкою Arisaka Фото: Архивное фото

У міру того як війна тривала, а Японія стикалася з усе краще оснащеними військами союзників, недоліки гвинтівки Arisaka ставали дедалі очевиднішими. Хоча гвинтівки були довговічними й точними, їх перевершували напівавтоматичні гвинтівки M1 Garand ЗС США, які забезпечували кращу скорострільність. У 1944-1945 роках, коли американські війська виганяли японські сили з колонізованих земель, якість Arisaka помітно знизилася.

Так гвинтівка Arisaka померла разом з Японською імперією. Проте трофейні Arisaka знайшли застосування і після війни: союзні війська привезли цю піхотну зброю додому як військові трофеї, а китайські та корейські війська використовували її на ранніх етапах Корейської війни.

Про автора

Лейк Додсон — помічник редактора National Interest. Його інтереси — корейсько-американські відносини, політика кібербезпеки і політика в галузі ядерної енергії/зброї. Наразі він вивчає корейську мову, пройшов курси з відносин між Північною і Південною Кореєю і проводив різноманітні експерименти на ядерному реакторі AGN-201K у престижному університеті Кенхі в Сувоні, Південна Корея. Особливо його цікавлять ефективна політика в галузі ядерної енергетики, кібербезпека, а також економіка і політика Східної Азії. Здобув ступінь бакалавра в Університеті Міссісіпі.