К бою готовься: армия США строит новый патронный завод

На предприятии площадью 41,8 тысяч квадратных метров будет использоваться современная производственная система, способная производить все компоненты патронов, включая гильзу и снаряд.

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Армия США продолжает проводить испытания и тренировки с XM7 и XM250 – новыми винтовками и автоматами, разработанными в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW) для замены устаревших карабина M4 и легкого пулемета M248. Оба вида стрелкового оружия выпускаются под новый патрон специального назначения 6,8 Remington.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о производстве боеприпасов для передовых оружейных систем NGSW.

Готовясь к широкому внедрению нового оружия, ведомство также сделала важный шаг вперед в обеспечении производства новых боеприпасов. Вместо того чтобы переоборудовать существующие производственные линии, для этих целей строится новое предприятие.

В начале этого месяца Объединенное управление программ вооружений и боеприпасов армии США (JPEO A&A) и Объединенное командование по боеприпасам (JMC) объявили о начале строительства нового завода.

Завод будет расположен на территории завода армейских боеприпасов Лейк-Сити (LCAAP) в Индепенденс, штат Миссури. LCAAP является единственным в стране государственным заводом по производству малокалиберных боеприпасов, управляемым подрядчиком. Предприятие площадью полтора гектара, построенное компанией Remington Arms в 1941 году, входит в Объединенное командование по боеприпасам армии США. На заводе производятся малокалиберные военные боеприпасы и другие снаряды как для боевых, так и для учебных целей. LCAAP также служит национальным центром тестирования боеприпасов и стрелковым центром.

Пулеметная лента с патронами калибра 6,8 мм Фото: BuildingTech

Завод находится под управлением компании Winchester Ammunition с октября 2020 года и в настоящее время производит все калибры патронов для стрелкового оружия, используемые американскими военными, включая 9-мм, 5,56-мм, 7,62-мм, .50-калибра и 20-мм патроны. Компания получила контракт стоимостью 8 миллиардов долларов на эксплуатацию предприятия в течение семи лет с возможностью продления еще на три.

Ранее Winchester владела этим контрактом с 1985 по 2001 год, а Alliant Technologies управляла LCAAP с 2001 по 2020 год.

О патроне 6,8 мм

Патрон 6,8х51 мм, также известный как .277 Fury, был разработан в поисках золотой середины между устаревшими патронами 5,56х45 мм и 7,62х51 мм, используемыми американскими военными и их союзниками по НАТО. В перспективе новый патрон может занять место в ряду других стандартов НАТО.

"Разработанный совместно JPEO A&A, Центром вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США и Армейской исследовательской лабораторией, боеприпас калибра 6,8 мм специально спроектирован для максимального улучшения характеристик винтовки XM7 и автоматической винтовки XM250", – пояснили в армии.

Сообщается, что применение патронов NGSW "обеспечивает повышенную дальность стрельбы, улучшенную точность и повышенную летальность".

Образцы стрелкового вооружения под калибр 6,8х51 мм Фото: Army Recognition

Новый завод для новых патронов

Закладка фундамента для расширения LCAAP состоялась в этом месяце после 18-месячного процесса проектирования под руководством JPEO A&A, пояснили в армии. На заводе площадью 41,8 тысяч квадратных метров будет использоваться "современная производственная система", способная производить "все компоненты" патронов, включая гильзу и снаряд. Кроме того, здесь будут созданы "максимальные возможности для погрузки и заряда боеприпасов, упаковки продукции, контроля над качеством процессов, испытательных лабораторий, технического обслуживания и административных помещений".

Согласно заявлению, 90% работ будут выполняться на предприятиях региона Канзас-Сити, штат Миссури, а в строительстве примут участие около 50 местных компаний.

"Я не сомневаюсь, что победа на поле боя начинается с наших производственных мощностей, – сказал генерал-майор Джон Т. Рейм, руководитель объединенной программы вооружений и боеприпасов. – Лейк-Сити занимает центральное место в производстве боеприпасов для нашей страны с 1941 года, и этот новый объект опирается на наше гордое историческое наследие".

После завершения строительства расширенный LCAAP достигнет "годовой производственной мощности в 385 миллионов гильз, 490 миллионов снарядов и 385 миллионов операций по погрузке-сборке-упаковке для 6,8-мм патронов".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].