Колишній тюремний наглядач заявив, що життя Шона Комбса в серйозній небезпеці

Колишній наглядач упевнений, що найжорстокіші ув'язнені Метрополітенського слідчого ізолятора, де сидить репер, навіть вважали б його вбивство "знаком честі".

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Після гучного арешту Шона "Дідді" Комбса 54-річного репера відправили до Метрополітенського слідчого ізолятора (Metropolitan Detention Center) у Брукліні, однак там він навряд чи в безпеці. Таку думку висловив колишній наглядач ізолятора Кемерон Ліндсі в коментарі TMZ.

За його словами, інші ув'язнені більш ніж готові напасти на зірку хіп-хопу. Деякі з найжорстокіших ув'язнених навіть вважали б убивство Комбса "знаком честі", упевнений він.

Метрополітенський слідчий ізолятор — місце, де зараз перебуває Шон Комбс

Зараз Комбс утримується в спеціальному житловому блоці в'язниці, поки чекає, коли його справу про сексуальну торгівлю буде передано до суду. Але в ізоляторі кожен аспект його життя буде під контролем.

MDC, єдина федеральна в'язниця в Нью-Йорку, сумно відома своїм насильством, суворими умовами та контрабандою наркотиків. 2021 року закрилася установа MDC на Мангеттені. Її називали "пеклом на землі", і з моменту її відкриття 1994 року там відбувалися вбивства і самогубства.

Ізоляція Комбса від інших ув'язнених не означає, що до нього ставитимуться якось по-особливому. Як і всі інші, Шон прокидатиметься о 6 ранку і матиме лише одну годину на відпочинок на день. Йому дозволять приймати душ тричі на тиждень з рідкісними візитами друзів і сім'ї.

Щодня Комбс має прибирати в камері, застеляти постіль і мити підлогу. Його харчування складатиметься із суворої дієти в 1800 калорій. Їжа — не особливо свіжа, оскільки вона лежатиме в коробці для підігріву, щоб він міг їсти окремо від своїх співкамерників.

Репера звинувачують у примусі людей до сексу один з одним, зберіганні зброї та побитті більшої кількості жінок, крім колишньої дівчини Кессі Вентури. Він же все заперечує.

Адвокати репера просили суд відпустити його під домашній арешт і пропонували заставу в $50 мільйонів, проте отримали відмову, яку збираються оскаржити. Сам Комбс благав суддю випустити його з в'язниці і навіть пообіцяв, що у нього буде мінімальна кількість відвідувачів-жінок у його будинку в Маямі-Біч.

Комбс – не перший знаменитий ув'язнений MDC. Р. Келлі, Гіслейн Максвелл і Майкл Коен теж побували там.

Раніше Фокус писав, що арешт Шона Комбса шокував музичну індустрію. Багато компаній всерйоз побоюються того, що він може розповісти на допитах.