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Стиль жизни

Бывший тюремный надзиратель заявил, что жизнь Шона Комбса в серьезной опасности

Шон Комбс
Фото: Getty Images

Бывший надзиратель уверен, что наиболее жестокие заключенные Метрополитенского следственного изолятора, где сидит рэпер, даже посчитали бы его убийство "знаком чести".

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После громкого ареста Шона "Дидди" Комбса 54-летнего рэпера отправили в Метрополитенский следственный изолятор (Metropolitan Detention Center) в Бруклине, однако там он вряд ли в безопасности. Такое мнение выразил бывший надзиратель изолятора Кэмерон Линдси в комментарии TMZ.

По его словам, другие заключенные более чем готовы напасть на падшую звезду хип-хопа. Некоторые из наиболее жестоких заключенных даже посчитали бы убийство Комбса "знаком чести", уверен он.

Метрополитенский следственный изолятор – место, где сейчас находится Шон Комбс

Сейчас Комбс содержится в специальном жилом блоке тюрьмы, пока ждет, когда его дело о сексуальной торговле будет передано в суд. Но в изоляторе каждый аспект его жизни будет под контролем.

MDC, единственная федеральная тюрьма в Нью-Йорке, печально известна своим насилием, суровыми условиями и контрабандой наркотиков. В 2021 году закрылось учреждение MDC на Манхэттене. Его называли "адом на земле", и с момента его открытия в 1994 году там происходили убийства и самоубийства.

Изоляция Комбса от других заключенных не означает, что к нему будут относиться как-то по-особенному. Как и все остальные, Шон будет вставать в 6 утра и иметь всего один час на отдых в день. Ему разрешат принимать душ три раза в неделю с редкими визитами друзей и семьи.

Каждый день Комбс должен убираться в камере, застилать постель и мыть пол. Его питание будет состоять из строгой диеты в 1800 калорий. Еда – не особо свежая, так как она будет лежать в коробке для подогрева, чтобы он мог есть отдельно от своих сокамерников.

Рэпера обвиняют в принуждении людей к сексу друг с другом, хранении оружия и избиении большего количества женщин, помимо бывшей девушки Кэсси Вентуры. Он же все отрицает.

Адвокаты рэпера просили суд отпустить его под домашний арест и предлагали залог в $50 миллионов, однако получили отказ, который собираются оспорить. Сам Комбс умолял судью выпустить его из тюрьмы и даже пообещал, что у него будет минимальное количество посетителей-женщин в его доме в Майами-Бич.

Комбс — не первый знаменитый заключенный MDC. Р. Келли, Гислейн Максвелл и Майкл Коэн тоже побывали там.

Ранее Фокус писал, что арест Шона Комбса шокировал музыкальную индустрию. Многие компании всерьез опасаются того, что он может рассказать на допросах.