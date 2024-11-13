"Может нанести вред": звезда "Гладиатора 2" назвал условие завершения карьеры

Пол Мескаль покинет Голливуд, если цена популярности станет слишком высокой. Актер отметил, что любит свою работу и понимает, что может потерять определенную анонимность.

Исполнитель главной роли в "Гладиаторе 2" Ридли Скотта Пол Мескаль признался, что откажется от ролей в высокобюджетных фильмах, если это станет мешать его приватности. О своем отношении к популярности он рассказал в интервью Крису Эвансу.

"Я люблю свою работу и понимаю, что ее следствием может стать потеря определенной доли анонимности. Но если это станет всеобъемлющим — я перестану делать большие фильмы вроде этого", — признался 28-летний актер.

Это заявление Мескаль сделал на фоне промокампании "Гладиатора 2", который выходит на большие экраны уже на этой неделе. Это первая главная роль актера в блокбастере.

"Есть достаточно информации о том, насколько эта карьера может нанести вред личной жизни людей. Поэтому я не собираюсь рисковать, если дело дойдет до этого. Я не собираюсь через это проходить", — добавил Мескаль.

Напомним, что недавно ирландский актер украсил обложку ноябрьского номера GQ. Популярность в Голливуде Мескалю принесла главная роль в драме "Все мы незнакомцы", которая получила шесть номинаций на премию BAFTA.