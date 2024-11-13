"Може завдати шкоди": зірка "Гладіатора 2" назвав умову завершення карʼєри

Пол Мескаль покине Голлівуд, якщо ціна популярності стане занадто високою. Актор зазначив, що любить свою роботу і розуміє, що може втратити певну анонімність.

Виконавець головної ролі у "Гладіаторі 2" Рідлі Скотта Пол Мескаль зізнався, що відмовиться від ролей у високобюджетних фільмах, якщо це стане заважати його приватності. Про своє ставлення до популярності він розповів в інтерв'ю Крісу Евансу.

"Я люблю свою роботу і розумію, що її наслідком може стати втрата певної частки анонімності. Але якщо це стане всеохоплюючим — я перестану робити великі фільми на кшталт цього", — зізнався 28-річний актор.

Цю заяву Мескаль зробив на фоні промокампанії "Гладіатора 2", який виходить на великі екрани вже цього тижня. Це перша головна роль актора у блокбастері.

"Є достатньо інформації про те, наскільки ця кар’єра може завдати шкоди особистому життю людей. Тож я не збираюся ризикувати, якщо справа дійде до цього. Я не збираюся через це проходити", — додав Мескаль.

Нагадаємо, що нещодавно ірландський актор прикрасив обкладинку листопадового номера GQ. Популярність у Голлівуді Мескалю принесла головна роль у драмі "Всі ми незнайомці", яка отримала шість номінацій на премію BAFTA.