28-річний Пол Мескаль прикрасив обкладинку модного глянцю (фото, відео)

Актор не тільки знявся у фотосесії, а й дав інтерв'ю, в якому прокоментував чутки про себе.

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Ірландський актор театру і кіно Пол Мескаль знявся в модній фотосесії і прикрасив обкладинку листопадового номера популярного журналу GQ.

Зірка фантастичного фільму "Всі ми незнайомці" приміряв вбрання відомих модельєрів. На обкладинці Пол позує в чорних коротких шкіряних шортах і вінтажних черевиках від Сontemporary Wardrobe, а також шкіряній майці Versace.

На іншому знімку він зображений у шкіряній курточці від Ferragamo, потім у майці, всипаній золотими паєтками від Versace, вінтажних штанах з колекції Contemporary Wardrobe і високих чоботях.

Особливу увагу привернула світлина Мескаля в сітчастій футболці та чорних джинсах. Свій образ актор доповнив незвичайною вовняною накидкою від Ріка Оуенса.

Крім зйомок у фотосесії, Пол дав інтерв'ю, в якому прокоментував чутки про його короткочасні романи на одну ніч. Мескаль зазначив, що навіть найнеймовірніші чутки його абсолютно не турбують, але він засмучений тим, що його мати Дірбла дізналася про них. Просто вона не знає "як працює інтернет" і вірить усьому, що написано про її сина. Актор в інтерв'ю ухиляється від деяких запитань про себе і вважає за краще інформацію про особисте життя "тримати за закритими дверима".

Мескаль всього за чотири роки зарекомендував себе як один із найкращих акторів свого покоління. Він заявив, що нині повністю зосереджений на своїй кар'єрі в кіно. Робота, за словами зірки, приносить йому задоволення.

"Мій агент відкрито називає мене психопатом, коли справа стосується роботи. Я відчуваю сильне бажання мати це вічно — можливість, успіх, творчу свободу. Я хочу, щоб це ніколи не припинялося", — заявив Пол.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року Фокус писав про те, що актор Пол Мескаль став модним бойфрендом італійського бренду Gucci.