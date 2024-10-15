28-летний Пол Мескаль украсил обложку модного глянца (фото, видео)

Актер не только снялся в фотосессии, но дал интервью, в котором прокомментировал слухи о себе.

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Ирландский актер театра и кино Пол Мескаль снялся в модной фотосессии и украсил обложку ноябрьского номера популярно журнала GQ.

Звезда фантастического фильма "Все мы незнакомцы" примерял наряды известных модельеров. На обложке Пол позирует в черных коротких кожаных шортах и винтажных ботинках от Сontemporary Wardrobe, а также кожаной майке Versace.

На другом снимке он изображен в кожаной курточке от Ferragamo, затем в майке усыпанной золотыми пайетками от Versace, винтажных брюках из коллекции Contemporary Wardrobe и высоких сапогах.

Особое внимание привлекла фотография Мескаля в сетчатой футболке и черных джинсах. Свой образ актер дополнил необычной шерстяной накидкой от Рика Оуэнса.

Кроме съемок в фотосессии Пол дал интервью, в котором прокомментировал слухи о его кратковременных романах на одну ночь. Мескаль отметил, что даже самые неимоверные слухи его совершенно не беспокоят, но он расстроен тем, что его мать Дирбла узнала о них. Просто она не знает "как работает интернет" и верит всему, что написано о ее сыне. Актер в интервью уклоняется от некоторых вопросов о себе и предпочитает информацию о своей личной жизни "держать за закрытыми дверями".

Мескаль всего за четыре года зарекомендовал себя как один из лучших актеров своего поколения. Он заявил, что в настоящее время полностью сосредоточен на своей карьере в кино. Работа, по словам звезды, приносит ему удовольствие.

"Мой агент открыто называет меня психопатом, когда дело касается работы. Я чувствую сильное желание иметь это вечно — возможность, успех, творческую свободу. Я хочу, чтобы это никогда не прекращалось", — заявил Пол.

Напомним, 23 октября 2023 года, Фокус писал о том, что актер Пол Мескаль стал модным бойфрендом итальянского бренда Gucci.