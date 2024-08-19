Колишній бойфренд Анджеліни Джолі Пол Мескаль закрутив новий роман (фото)

Пол Мескаль веде досить закритий спосіб життя. Однак йому приписують романи з багатьма голлівудськими зірками.

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Ірландський актор Пол Мескаль спровокував чутки про роман із попзіркою Грейсі Абрамс після того, як пару помітили на побаченні в лондонському районі Мейфер, пише Daily Mail.

28-річний актор, який отримав головну роль у фільмі "Гладіатор 2" і 24-річна попзірка, вперше помічені разом у червні. За словами інсайдера, на побаченні пара "демонструвала своє кохання", прогулюючись вулицями в столиці Великої Британії. Пол був одягнений у повсякденний одяг: чорні спортивні шорти adidas, білу футболку і бейсболку темно-зеленого кольору. Свій образ актор доповнив чорними сонцезахисними окулярами. Тим часом американська співачка Грейсі, дочка режисера "Зоряних воєн" Дж. Дж. Абрамса, продемонструвала свою підтягнуту фігуру в обтислій білій майці та чорних вільного крою штанах. На плечі дівчина тримала велику срібну сумку. Вона недбало заколола волосся і одягла сонцезахисні окуляри в акуратній оправі.

На думку журналістів, ця пара цілком може стати "впливовою парою" Голлівуду, оскільки їхня популярність зростає. Стверджується, що майбутня роль Пола в сиквелі "Гладіатора" принесе йому велику славу. Мескаль відомий своїми численними романами: він зустрічався зі співачкою Фібі Бріджерс, а в січні 2023 року йому приписували роман з Анджеліною Джолі.

Також нещодавно породив чутки про роман з актрисою Наталі Портман. Однак пізніше було заявлено, що Пол "просто друг" Наталі.