Наталі Портман знялася для глянцю з ексбойфрендом Анджеліни Джолі (фото)

Пол Мескаль веде доволі закритий спосіб життя.

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42-річна американська акторка Наталі Портман знялася для "Variety" з ірландським актором Полом Мескалем, 27. Кадрами зірка екрану ізраїльського походження ділиться в Instagram з майже 9 млн підписників.

"Розмова з єдиним і неповторним Полом Мескалем", — написала Портман.

В обʼєктиві Алексі Любомирського зірка фільму "Чорний лебідь" постала в чорній мініспідниці та жакеті з укороченими рукавами. Наталі зібрала волосся в пучок та зробила легкий макіяж, відмовившись від аксесуарів.

Тим часом колишній бойфренд Анджеліни Джолі постав у бежевому піджаку та темних штанах. До образу він додав білу майку та підвіску.

Наталі Портман та Пол Мескаль

Мескаль знявся у драмі "Незнайомці", а Портман — у картині "Травень, грудень". Свої роботи актори активно рекламують перед їхніми премʼєрами.

Пол Мескаль спровокував чутки про роман з голівудською акторкою Анджеліною Джолі на початку 2023 року, коли пару помітили на побаченні. Знаменитості зустрілися у кав'ярні театру, пізніше до них приєдналася дочка акторки від Бреда Пітта — Шайло.

Пол Мескаль та Анджеліна Джолі

Пол розпочав свою кар'єру з участі у різних спектаклях у Дубліні. Він не веде соціальних мереж, тому не розкриває деталей свого особистого життя.

Нагадаємо, Наталі Портман відвідала премʼєру свого нового фільму в костюмі з глибоким декольте.

Також Фокус писав про реакцію Наталі Портман на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023.