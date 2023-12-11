Наталі Портман зʼявилася на публіці без обручки (фото)

Після місяців чуток про розлучення зірки з чоловіком через його зраду акторка вийшла на публіку без обручки.

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42-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася на публіці без обручки після місяців чуток про розлучення. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала футбольний матч і не могла стримати посмішки, дивлячись, як "Парі Сен-Жермен" переміг "Нант" з рахунком 2:1 на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Портман була в сірому пальті. Вона закуталася, додавши простий чорний шарф до вбрання, і носила свої речі у світлій сумочці через плече.

Під час матчу Наталі була помічена без обручки на тлі чуток про розрив після зради чоловіка, 46-річного французького танцівника Бенджаміна Мільпʼє.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Зірка "Чорного лебедя", судячи з усього, була в піднесеному настрої, коли вона спостерігала за подіями з натовпу та робила фотографії на телефон.

У червні 2023 стверджувалося, що Мільп’є зраджував своїй дружині із 25-річною кліматичною активісткою на ім’я Каміль Етьєн.

У серпні Us Weekly стверджували, що подружжя розійшлося після повідомлень про роман танцівника на стороні. Втім, офіційно пара не коментує домислів у мережі.

Портман та Мільпʼє виховують сина Алефа та доньку Амалію.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Нагадаємо, на що Наталі Портман ніколи не піде заради ролі в кіно.

Також Фокус писав про дивне запитання Наталі Портман від короля Великобританії Чарльза ІІІ.