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Стиль жизни

Натали Портман появилась на публике без обручального кольца (фото)

Натали Портман, Натали Портман развод, Натали Портман Бенджамин Мильпье, футбольный матч
Фото: Getty Images | Натали Портман

После месяцев слухов о разводе звезды с мужем из-за его измены актриса вышла на публику без обручального кольца.

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42-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике без обручального кольца после месяцев слухов о разводе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила футбольный матч и не могла сдержать улыбки, глядя, как "Пари Сен-Жермен" победил "Нант" со счетом 2:1 на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Портман была в сером пальто. Она закуталась, добавив простой черный шарф к наряду, и носила свои вещи в светлой сумочке через плечо.

Во время матча Натали была замечена без обручального кольца на фоне слухов о разрыве после измены мужа, 46-летнего французского танцовщика Бенджамина Мильпье.

Натали Портман Fullscreen
Натали Портман
Фото: Getty Images

Звезда "Черного лебедя", судя по всему, была в приподнятом настроении, когда она наблюдала за происходящим из толпы и делала фотографии на телефон.

В июне 2023 года утверждалось, что Мильпье изменял своей жене с 25-летней климатической активисткой по имени Камиль Этьен.

В августе Us Weekly утверждали, что супруги разошлись после сообщений о романе танцовщика на стороне. Впрочем, официально пара не комментирует домыслы в сети.

Портман и Мильпье воспитывают сына Алефа и дочь Амалию.

Натали Портман Fullscreen
Натали Портман
Фото: Getty Images

Напомним, на что Натали Портман никогда не пойдет ради роли в кино.

Также Фокус писал о странном вопросе Натали Портман от короля Великобритании Чарльза ІІІ.