"Она ненавидит": близкие Натали Портман прокомментировали слухи о ее разводе
Звезда экрана и танцор Бенджамин Мильпье женаты с 2012 года.
Близкие 42-летней американской актрисы Натали Портман прокомментировали слухи о разводе звезды. Об этом пишет Daily Mail.
Несмотря на то, что в Сети активно распространяется информация о разрыве звезды "Черного лебедя" и танцора Бенджамина Мильпье, инсайдеры утверждают, что актриса еще не решила окончательно судьбу их союза.
"Она ненавидит, что из-за неверности Бенджамина чувствует себя бессильной", — рассказывает источник. "Она не знает, сможет ли восстановиться, оставаясь с ним или оставив его. Это действительно борьба", — добавил источник.
"В глубине души они действительно влюблены и пытаются узнать, что спровоцировало расстояние между ними. Она хочет остаться с ним, и он действительно хочет быть с ней. Только время покажет, какое направление они выберут", — признается источник, близкий к звездной паре.
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Знаменитости поженились в 2012 году и воспитывали двух общих детей.
Напомним, Натали Портман заметили без обручального кольца за несколько дней до новостей о разводе.
Также Фокус писал о причине разрыва Натали Портман и ее мужа.