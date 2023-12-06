Натали Портман рассказала, на что никогда бы не пошла ради роли (видео)

Принцип знаменитости касается ее детей.

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42-летняя американская актриса Натали Портман рассказала, на что точно не готова ради роли в кино. Своими мыслями звезда экрана поделилась в шоу Дрю Бэрримор.

"Эм... показать свою грудь? Это действительно пошлость? Я не хочу, чтобы мои дети видели такие фотографии в интернете", — отметила мама двоих детей.

Портман воспитывает 12-летнего сына Алефа и 6-летнюю дочь Амалию от французского хореографа Бенджамина Мильпье, 46.

"Когда я это делала, я не знала, что будет "онлайн". Я думала: "Желаю удачи какому-то странному парню, который найдет этот журнал под кроватью в каком-то случайном доме!" — пошутила Дрю Бэрримор.

Портман также вспомнила "самую дикую вещь, которая когда-либо случалась во время вечерней прогулки" — и это касалось ведущей шоу.

"Моя подруга Рэйчел, которая была с нами в Париже, напомнила мне, что мы провели вечер, когда ты ножницами отрезала парню галстук. Ты это помнишь?" — сказала Натали.

"Я так скучаю по этому человеку", — ответила Бэрримор.

Натали Портман

Напомним, какой странный вопрос король Чарльз в свое время задал Натали Портман.

Также Фокус писал о слухах о разводе Натали Портман и Бенджамина Мильпье на фоне измены мужа.