Эксперт по свиданиям рассказала, почему женщины в возрасте отказываются от отношений

Эксперт по свиданиям Джулия Спира уверена, что состоявшимся женщинам, у которых за плечами браки и неудавшиеся отношения, легче и проще быть одинокими. Они не готовы жертвовать собой ради мужчин и предпочитают провдодить время с подругами или наедине с собой.

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Многие всемирно известные женщины, достигшие не только славы, но и солидного благосостояния, становясь все более старшими, не горят желанием снова выходить замуж или заводить романтические отношения. Среди таких – 58-летняя супермодель Линда Евангелиста, 48-летняя актриса Дрю Берримор, 85-летняя актриса Джейн Фонда, 68-летняя звезда кино Вупи Голдберг и многие другие знаменитости. Почему женщины, которые могут себе позволить многое, соглашаются добровольно на одиночество, в беседе с Daily Mail рассказала эксперт по отношениям и отмеченный наградами тренер по свиданиям Джули Спира.

Выбор в пользу одиночества

Линда Евангелиста в интервью британской Sunday Times призналась, что отказывается делить с кем-то постель. Она была замужем за Джеральдом Мари, с которым развелась в 1993 году и с тех пор не связывала себя браком. Знаменитость говорит, что ее "не интересуют" свидания"

"Я больше не хочу ни с кем спать. Я не хочу слышать, как кто-то дышит".

Линда Евангелиста слишком ценит собственный комфорт и не готова жертвовать им

Тем временем Дрю рассказала журналу New York Magazine, что она "перегорела" идеей романтики.

"Я провела большую часть своей жизни, любя романтику, драму и все такое. Я просто сгорела на этом. Я действительно устала и измотана", – отметила Дрю, которая была трижды замужем трижды и воспитывает двух детей.

Дрю Берримор устала от отношений

Джейн Фонда в 2018 году она поклялась не ходить на свидания, а в 2021 году заявила о нежелании романтических отношений. Актриса открыто заявляет о том, что хочет жить без романтических связей и последовательно бросает вызов общественным нормам, касающимся старения и отношений.

На вопрос Page Six, есть ли что-то, чего она еще не достигла и что все еще хочет сделать, звезда ответила:

"Я скажу вам кое-что, чего я еще не достигла, а именно успешный брак. Но я этого не хочу. Видите ли, я живу одна. У меня нет парня, которому не нужна женщина, готовая рассердиться и встать".

Джейн Фонда наслаждается одиночеством

Причины осознанного одиночества

Главными факторами этого явления эксперт называет потерю интереса к сексу, многократный брак и неспособность найти кого-то достаточно интересного, чтобы наладить отношения.

"Во-первых, предположим, что женщина финансово обеспечена и проводит много времени одна, не вступая в отношения. В этом случае она часто не будет искать нового романтического партнера. Кроме того, по прошествии десятилетий мысль о том, чтобы заботиться о партнере с проблемным здоровьем является барьером для некоторых женщин, не желающих быть сиделками.

"Наконец, если у женщины было слишком много неудачных свиданий, добавление еще одной серии одноразовых свиданий не является привлекательным", – объяснила Спира.

По ее словам, поскольку пожилые женщины, как правило, более успешны в своей карьере, они не чувствуют себя обязанными иметь партнера.

При этом Джули отмечает, что, несмотря на отсутствие романтического партнера, "социальные взаимодействия" по-прежнему очень важны для одинокой женщины "старше 60".

"Многие женщины счастливы и довольны собой и не чувствуют необходимости в отношениях. Большинство пожилых одиноких женщин не хотят жить одинокой и изолированной жизнью. Социальное взаимодействие и дружба занимают одно из первых мест среди одиноких женщин старше 60 лет".

Пожилые женщины чаще выбирают подруг, чем мужчин Фото: Morsa Images/Digital Vision

И большинство женщин не только отдают приоритет дружбе, но и сосредотачиваются на своей карьере.

"Успешные женщины в зале заседаний часто отдыхают от того, чтобы уделять внимание жизни в спальне. Женщинам, ориентированным на карьеру, часто трудно найти время для отношений. Они могут вкладываться в работу полностью и часто приостанавливать свои отношения из-за сложной работы, которая может включать значительное количество времени в деловых поездках", – продолжила эксперт.

Тренер по свиданиям также сказала, что она не ожидает, что эта тенденция закончится в ближайшее время, подчеркивая, что если мужчины больше внимания уделяют наличию партнера в более позднем возрасте, то женщины хотят побыть одни:

"Поскольку женщины стареют, а партнерские отношения заканчиваются в результате развода или смерти супруга, многие предпочитают проводить время с другими подругами, а не начинать романтические отношения. Вообще говоря, пожилые женщины не испытывают такой потребности в браке или отношениях в более позднем возрасте, как мужчины".

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