Натали Портман появилась на публике в нежном цветочном платье (фото)

Знаменитость давно сотрудничает с Dior, снимаясь в рекламных кампейнах бренда и демонстрируя их наряды.

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42-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике в нежном платье с цветочным дизайном от Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Черный лебедь" посетила ежегодную церемонию награждения премией Gotham Awards в Нью-Йорке. Событие всегда было вечером, где представители независимого кино собирались, чтобы отметить достижения года в индустрии.

Натали Портман вышла на красную дорожку в потрясающем платье Dior Haute Couture. Многоцветное вышитое платье-бюстье с открытыми плечами было не просто одеждой, а демонстрацией мастерства, которое отражало придирчивое внимание к деталям французского модного дома.

Натали Портман Фото: Getty Images

Основной наряд актриса дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке. Ее волосы были распущены, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

К нежному аутфиту Портман добавила темный клатч и позже накинула на плечи черное пальто, чтобы не замерзнуть ноябрьским вечером в Нью-Йорке.

Натали Портман Фото: Getty Images

На мероприятии также появились Марго Робби с мужем Томом Акерли, Леонардо Ди Каприо с Лили Гладстоун, Пенелопа Крус и другие знаменитости.

Натали Портман для Dior

Напомним, Натали Портман снялась в пляжной фотосессии для Dior.

Также Фокус писал о реакции Натали Портман на войну в Израиле.