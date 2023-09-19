Натали Портман продемонстрировала элегантный брючный костюм (фото)

Знаменитость на фоне слухов о разводе без обручального кольца вышла в свет.

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42-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике в элегантном кремовом костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Черного лебедя" приняла участие в дискуссии на саммите ООН по устойчивому развитию 2023.

На мероприятии в Нью-Йорке актриса рассказала о вопросах гендерного равенства и поделилась своими мыслями на эту тему.

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Натали Портман появилась на публике с мужем (фото)

"Кинорежиссер и филантроп @natalieportman находится в штабе #UnitedNations во время этой недели на саммите Целей устойчивого развития, чтобы призвать всех к #ActNow для справедливого общества", — отметили на странице ООН.

Натали Портман

Портман обсуждала тему "От равенства к справедливости: расширение прав и возможностей женщин и девушек повсюду".

На фоне слухов о разводе с танцором Бенджамином Мильпье звезда экрана появилась на публике без обручального кольца.

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Она выглядела элегантно в кремовом брючном костюме с контрастным черным двубортным воротником и полосами сбоку брюк. На ногах мамы двоих детей были черные туфли, а волосы она оставила распущенными.

Натали Портман

Напомним, Натали Портман заметили без обручального кольца на прогулке с мужем и детьми.

Также Фокус писал о пляжной фотосессии Натали Портман для Dior.