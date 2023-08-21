Натали Портман появилась на публике с мужем (фото)

Звездная пара с сыном Алефом посетила футбольный матч в Сиднее.

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42-летнюю американскую актрису Натали Портман заметили на публике с мужем на фоне слухов об их разводе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Черный лебедь" и танцор Бенджамин Мильпье воссоединились на финале Чемпионата мира по футболу среди женщин в воскресенье, 20 августа 2023 года. Пару заметили на трибунах Stadium Australia в Сиднее с их 12-летним сыном Алефом.

Натали Портман выглядела подавленной, наблюдая, как английские "Львицы" противостоят испанским "Ла Рохас".

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Актриса израильского происхождения создала стильный повседневный образ для выхода в свет, надев серое пальто в сочетании с белой футболкой.

Она обнимала наследника и наблюдала за спортивным событием.

Натали Портман Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце Us Weekly утверждали, что Портман и ее муж разводятся после того, как они попытались восстановить отношения на фоне заявлений о неверности танцора.

Однако источник, близкий к актрисе, сообщил, что домыслы о расставании — это лишь "слухи" и "предположения", и твердого решения не было принято.

Говорят, что Мильпье, который был женат на Портман 11 лет, закрутил роман с 25-летней эко-активисткой.

Напомним, Натали Портман заметили на публике без обручального кольца.

Также Фокус писал об опровержении слухов о разводе Натали Портман.